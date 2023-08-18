ФОТО. «Готов скорее вернуться к работе». Де Брюйне сделали операцию на ноге
Еще одна потеря для АПЛ
Бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне опубликовал фотографии травмированной ноги после проведенное операции в Антверпене.
«Новость, полученная после матча с «Бернли», стала для меня большим ударом как в физическом, так и в психологическом плане. Теперь, когда операция сделана, я готов восстанавливать свое тело и поскорее вернуться к работе. Спасибо всем за поддержку», – написал футболист в твиттере.
Напомним, лидер «Сити» получил травмы задней поверхности бедра в матче первого тура АПЛ против «Бернли», когда «горожане» разгромили соперника со счетом 3:0. Тогда его заменили на 23-й минуте игры.
Бельгиец пропустит от трех до четырех месяцев.
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