ФОТО. «Готов скорее вернуться к работе». Де Брюйне сделали операцию на ноге

Бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне опубликовал фотографии травмированной ноги после проведенное операции в Антверпене.

«Новость, полученная после матча с «Бернли», стала для меня большим ударом как в физическом, так и в психологическом плане. Теперь, когда операция сделана, я готов восстанавливать свое тело и поскорее вернуться к работе. Спасибо всем за поддержку», – написал футболист в твиттере.

Напомним, лидер «Сити» получил травмы задней поверхности бедра в матче первого тура АПЛ против «Бернли», когда «горожане» разгромили соперника со счетом 3:0. Тогда его заменили на 23-й минуте игры.

Бельгиец пропустит от трех до четырех месяцев.