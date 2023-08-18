Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Готов скорее вернуться к работе». Де Брюйне сделали операцию на ноге
Англия
18 августа 2023, 21:08 |
363
0

ФОТО. «Готов скорее вернуться к работе». Де Брюйне сделали операцию на ноге

Еще одна потеря для АПЛ

18 августа 2023, 21:08 |
363
0
ФОТО. «Готов скорее вернуться к работе». Де Брюйне сделали операцию на ноге
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне опубликовал фотографии травмированной ноги после проведенное операции в Антверпене.

«Новость, полученная после матча с «Бернли», стала для меня большим ударом как в физическом, так и в психологическом плане. Теперь, когда операция сделана, я готов восстанавливать свое тело и поскорее вернуться к работе. Спасибо всем за поддержку», – написал футболист в твиттере.

Напомним, лидер «Сити» получил травмы задней поверхности бедра в матче первого тура АПЛ против «Бернли», когда «горожане» разгромили соперника со счетом 3:0. Тогда его заменили на 23-й минуте игры.

Бельгиец пропустит от трех до четырех месяцев.

По теме:
Канселу в ближайшее время перейдет в Барселону
Джонатан Тэйвз пропустит следующий сезон НХЛ
Георгий СУДАКОВ: «Чувствую себя уже гораздо лучше»
Кевин де Брюйне травма Пеп Гвардиола Манчестер Сити фото
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
Футбол | 18 августа 2023, 00:59 4
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»

Коуч «Динамо» дал пресс-конференцию после матча отбора ЛК против «Ариса»

ОФИЦИАЛЬНО. Просто Дада. Черноморец подписал атакующего хавбека из Бразилии
Футбол | 18 августа 2023, 20:25 1
ОФИЦИАЛЬНО. Просто Дада. Черноморец подписал атакующего хавбека из Бразилии
ОФИЦИАЛЬНО. Просто Дада. Черноморец подписал атакующего хавбека из Бразилии

Новичком одесситов стал Адаилсон Фрейре Перейра да Силва или Дада Белмонте

Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
Футбол | 18.08.2023, 11:42
Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
Йожеф САБО: «Боженька помог Динамо пройти Арис»
Футбол | 18.08.2023, 17:11
Йожеф САБО: «Боженька помог Динамо пройти Арис»
Йожеф САБО: «Боженька помог Динамо пройти Арис»
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
Футбол | 17.08.2023, 23:12
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
17.08.2023, 00:11 2
Футбол
Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК
Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК
18.08.2023, 01:41
Футбол
Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
17.08.2023, 23:59
Футбол
Камбек Свентек, вылет Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки в Цинциннати
Камбек Свентек, вылет Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки в Цинциннати
18.08.2023, 08:30 4
Теннис
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
17.08.2023, 10:43 18
Футбол
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
17.08.2023, 22:48 172
Футбол
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
16.08.2023, 17:19 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем