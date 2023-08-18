Украина. Премьер лига18 августа 2023, 19:27 | Обновлено 18 августа 2023, 19:32
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Верес – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 августа в 15:00 матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги
18 августа 2023, 19:27 | Обновлено 18 августа 2023, 19:32
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В субботу, 19 августа, состоится матч 4 –го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Ворскла».
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Ворскла».
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