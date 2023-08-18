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Чемпионат Украины
Верес
19.08.2023 15:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 19:27 | Обновлено 18 августа 2023, 19:32
72
0

Верес – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 августа в 15:00 матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги

18 августа 2023, 19:27 | Обновлено 18 августа 2023, 19:32
72
0
Верес – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 19 августа, состоится матч 4 –го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Ворскла».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Ворскла».

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Источник Sport.ua
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