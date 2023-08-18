В субботу, 19 августа, состоится матч 4 –го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Ворскла».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Ворскла».