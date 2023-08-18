Георгий СУДАКОВ: «Чувствую себя уже гораздо лучше»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о том, как идет процесс его реабилитации после травмы.

– Как сейчас себя чувствуешь?

– Постепенно восстанавливаюсь. Уже три дня бегаю в поле. Сегодня начал работу с мячом. Чувствую себя уже гораздо лучше. Физически еще не готов. Но есть время, до общей группы планируем еще неделю заниматься индивидуально. Надеюсь, к матчу с «Колосом» буду готов на 100%.

– Каким, по-твоему, будет матч «Шахтера» с «Кривбассом»?

– Конечно, это центральный матч тура. Всегда принципиальный соперник, с ними сложно было. В том году мы играли дома, победили 1:0 в очень ожесточенной борьбе. На выезде тоже очень сложно против них играть. Вижу, насколько они готовы, насколько слаженны как команда. В том году мі выиграли 3:0, но было очень сложное сражение. Думаю, этот матч будет не исключением, будет очень сложно играть.

– Кто из твоих партнеров может забить в этом матче?

– Сложно прогнозировать. Надеюсь, Зубков все-таки выстрелит, потому что у него много моментов, но пока никак не может это реализовать.

Ранее, напомним, сообщались сроки возвращения Судакова в общую группу команды.

В воскресенье, 20 августа, в матче 4-го тура УПЛ «Шахтер» сыграет на выезде с «Кривбассом», начало – в 19:00 по Киеву.