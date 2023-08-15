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Украина. Премьер лига
15 августа 2023, 02:34 | Обновлено 15 августа 2023, 02:41
99
0

Названы сроки возвращения Судакова в общую группу Шахтера

Игрок «горняков» пропускает старт нового сезона

15 августа 2023, 02:34 | Обновлено 15 августа 2023, 02:41
99
0
Названы сроки возвращения Судакова в общую группу Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков после операции на аппендиците продолжает процесс реабилитации.

Сам игрок якобы признался, что намерен вернуться в общую группу команды примерно через полторы недели. Дальнейшее восстановление будет зависеть от функционального состояния Судакова.

Как известно, «Шахтер» в УПЛ сыграет 20 августа с «Кривбассом», а 27-го числа с «Колосом».

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травма Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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