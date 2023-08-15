Названы сроки возвращения Судакова в общую группу Шахтера

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков после операции на аппендиците продолжает процесс реабилитации.

Сам игрок якобы признался, что намерен вернуться в общую группу команды примерно через полторы недели. Дальнейшее восстановление будет зависеть от функционального состояния Судакова.

Как известно, «Шахтер» в УПЛ сыграет 20 августа с «Кривбассом», а 27-го числа с «Колосом».