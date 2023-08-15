Украина. Премьер лига15 августа 2023, 02:34 | Обновлено 15 августа 2023, 02:41
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Названы сроки возвращения Судакова в общую группу Шахтера
Игрок «горняков» пропускает старт нового сезона
15 августа 2023, 02:34 | Обновлено 15 августа 2023, 02:41
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Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков после операции на аппендиците продолжает процесс реабилитации.
Сам игрок якобы признался, что намерен вернуться в общую группу команды примерно через полторы недели. Дальнейшее восстановление будет зависеть от функционального состояния Судакова.
Как известно, «Шахтер» в УПЛ сыграет 20 августа с «Кривбассом», а 27-го числа с «Колосом».
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