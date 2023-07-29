Полузащитник Шахтера неожиданно пропустит начало сезона. Известна причина

Один из лидеров полузащиты «Шахтера» Георгий Судаков сообщил, что из-за проблем со здоровьем не сможет принять участие в ближайших матчах.

По словам 20-летнего футболиста, он пропустит начало сезона из-за аппендицита.

«К сожалению, этот сезон начинается без меня. Аппендицит пришел неожиданно... Новый план Бога, надо ему довериться! Дальше – больше», – написал в инстаграме Судаков.

29 июля «Шахтер» сыграет первый матч сезона против «Металлиста 1925». Начало матча – в 17.00.