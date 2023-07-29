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  4. Полузащитник Шахтера неожиданно пропустит начало сезона. Известна причина
Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 09:40 |
1356
7

Полузащитник Шахтера неожиданно пропустит начало сезона. Известна причина

У Георгия Судакова аппендицит

29 июля 2023, 09:40 |
1356
7
Полузащитник Шахтера неожиданно пропустит начало сезона. Известна причина
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Один из лидеров полузащиты «Шахтера» Георгий Судаков сообщил, что из-за проблем со здоровьем не сможет принять участие в ближайших матчах.

По словам 20-летнего футболиста, он пропустит начало сезона из-за аппендицита.

«К сожалению, этот сезон начинается без меня. Аппендицит пришел неожиданно... Новый план Бога, надо ему довериться! Дальше – больше», – написал в инстаграме Судаков.

29 июля «Шахтер» сыграет первый матч сезона против «Металлиста 1925». Начало матча – в 17.00.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Instagram
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Виктор Коробка
Одужуй скоріше.
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0
DK1961
Две недели пропустит, не больше
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0
AK.228
Буває))
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-1
Міш Міш
Бреше, обісрався після відпустки, гнидник.
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-11
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