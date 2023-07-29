Украина. Премьер лига29 июля 2023, 09:40 |
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Полузащитник Шахтера неожиданно пропустит начало сезона. Известна причина
У Георгия Судакова аппендицит
29 июля 2023, 09:40 |
1356
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Один из лидеров полузащиты «Шахтера» Георгий Судаков сообщил, что из-за проблем со здоровьем не сможет принять участие в ближайших матчах.
По словам 20-летнего футболиста, он пропустит начало сезона из-за аппендицита.
«К сожалению, этот сезон начинается без меня. Аппендицит пришел неожиданно... Новый план Бога, надо ему довериться! Дальше – больше», – написал в инстаграме Судаков.
29 июля «Шахтер» сыграет первый матч сезона против «Металлиста 1925». Начало матча – в 17.00.
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Комментарии 7
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Одужуй скоріше.
Две недели пропустит, не больше
Буває))
Бреше, обісрався після відпустки, гнидник.
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