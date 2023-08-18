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  4. ВИДЕО. Малиновский прибыл в Геную для подписания контракта с новым клубом
Италия
18 августа 2023, 18:40 | Обновлено 18 августа 2023, 19:03
1481
6

ВИДЕО. Малиновский прибыл в Геную для подписания контракта с новым клубом

В субботу Руслан может дебютировать в составе «Дженоа»

18 августа 2023, 18:40 | Обновлено 18 августа 2023, 19:03
1481
6
ВИДЕО. Малиновский прибыл в Геную для подписания контракта с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский (справа)

30-летний украинский полузащитник Руслан Малиновский прибыл в Геную для подписания контракт с «Дженоа». Об этом сообщает журналист Sky Sport Марко Бовичелли.

По информации источника, украинец сейчас проходит медицинское обследование. В субботу он проведет первую тренировку в составе новой команды и сможет дебютировать за «Дженоа» в матче 1-го тура Серии А против «Фиорентины», который начнется в 21:45.

Ранее сообщалось, что в арендное соглашение будет включена опция выкупа контракта украинца за 10 млн евро.

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Источник Twitter
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vikkro
Надовго?)
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+2
Господин UAF
Маліна, чекаємо в Житомирі! Баті твоєму потрібно вже футболку Аталанти на Полісся змінити😉
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+1
Vitason
Дженоа, тоже имеет своих болельщиков и свою историю,так что здесь, думаю,Малиновскому будет проще, должен заиграть,ниже это уже будет Турция или Украина,как никак год два и уже возраст свое скажет , учитывая что наши очень быстро стареют 
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+1
Dmytro Dmytro
Мінус. В Генуї одна команда і це САМПРДОРІЯ!!!
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0
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Vitason
Правильное решение, лучше чем где-то в Турции,да и тут ему гарантировано побольше времени чем в Аталанте или Марселе
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0
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