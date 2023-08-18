ВИДЕО. Малиновский прибыл в Геную для подписания контракта с новым клубом

30-летний украинский полузащитник Руслан Малиновский прибыл в Геную для подписания контракт с «Дженоа». Об этом сообщает журналист Sky Sport Марко Бовичелли.

По информации источника, украинец сейчас проходит медицинское обследование. В субботу он проведет первую тренировку в составе новой команды и сможет дебютировать за «Дженоа» в матче 1-го тура Серии А против «Фиорентины», который начнется в 21:45.

Ранее сообщалось, что в арендное соглашение будет включена опция выкупа контракта украинца за 10 млн евро.