ВИДЕО. Малиновский прибыл в Геную для подписания контракта с новым клубом
В субботу Руслан может дебютировать в составе «Дженоа»
30-летний украинский полузащитник Руслан Малиновский прибыл в Геную для подписания контракт с «Дженоа». Об этом сообщает журналист Sky Sport Марко Бовичелли.
По информации источника, украинец сейчас проходит медицинское обследование. В субботу он проведет первую тренировку в составе новой команды и сможет дебютировать за «Дженоа» в матче 1-го тура Серии А против «Фиорентины», который начнется в 21:45.
Ранее сообщалось, что в арендное соглашение будет включена опция выкупа контракта украинца за 10 млн евро.
#Genoa, ecco #Malinovskyi: iniziate ora le visite mediche, poi la firma sul contratto. Domani primo allenamento e prima al Ferraris per l’esordio in campionato del Grifone con la Fiorentina 🇺🇦🔴🔵 @SkySport @DiMarzio pic.twitter.com/WV6NRxvJD1— Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) August 18, 2023
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