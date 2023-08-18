US Open снова проведет благотворительный матч в поддержку Украины

Организаторы Открытого чемпионата США анонсировали, что второй год подряд проведут в Нью-Йорке благотворительный матч в поддержку Украины.

Мероприятие состоится 23 августа на арене Louis Armstrong Stadium, которая вмещает 14 тыс. зрителей.

На данный момент известно, что участие в благотворительном матче примут Элина Свитолина, Карлос Алькарас, Фрэнсис Тиафо, Маттео Берреттини, Джессика Пегула, Кристофер Юбенкс и Джон Макинрой.

Все вырученные средства будут переданы в Фонд помощи пострадавшим в Украине GlobalGiving.

Отметим, что в прошлом году организаторы US Open собрали на подобном мероприятии более 1 миллиона долларов.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября.