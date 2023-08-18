US Open снова проведет благотворительный матч в поддержку Украины
Мероприятие состоится 23 августа
Организаторы Открытого чемпионата США анонсировали, что второй год подряд проведут в Нью-Йорке благотворительный матч в поддержку Украины.
Мероприятие состоится 23 августа на арене Louis Armstrong Stadium, которая вмещает 14 тыс. зрителей.
На данный момент известно, что участие в благотворительном матче примут Элина Свитолина, Карлос Алькарас, Фрэнсис Тиафо, Маттео Берреттини, Джессика Пегула, Кристофер Юбенкс и Джон Макинрой.
Все вырученные средства будут переданы в Фонд помощи пострадавшим в Украине GlobalGiving.
Отметим, что в прошлом году организаторы US Open собрали на подобном мероприятии более 1 миллиона долларов.
US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября.
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