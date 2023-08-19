Украинский Джейми Тартт: Юрий Климчук стал лучшим игроком старта сезона УПЛ

Блогер Sport.ua Игорь Яслик рассказывает о главном открытии старта сезона в УПЛ.

Грилиш или киногерой?

Главным открытием первых туров УПЛ как команда стал «Рух», который сейчас лидирует. А лучшим игроком прошедшего короткого отрезка можно назвать лидера атаки желто-черной команды из Львова Юрия Климчука. Который, кстати, как раз перед нынешним сезоном продлил контракт с «Рухом» до лета 2026 года.

Судите сами. В первом туре в игре с «Зарей» 26-летний форвард сначала ассистировал Василию Руничу, затем именно на нем красную карточку получил защитник луганчан Джордан, а на 86-й минуте Юрий Климчук забил победный гол.

Во втором туре «Рух» снова пропустил первым от «Ворсклы» и снова праздновал волевую, да еще и крупную победу – 4:1. Первый и второй, то есть победный, голы львовян забил Юрий Климчук. Причем он сравнял счет с пенальти, который сам и заработал. УПЛ признала Климчука лучшим игроком второго тура.

В прошлую субботу в матче с «Полесьем» Юрий на последней минуте отдал шикарный ассист на победный гол. А автор мяча Илья Квасница назвал эту передачу одной из лучших, которую он получал за карьеру.

Можно говорить о том, что Юрий Климчук совершил семь результативных действий за три тура – три гола, два ассиста, заработанный пенальти и красная карточка для соперника, которая стала переломным моментом матча с «Зарей». Причем в каждой игре именно действия седьмого номера помогали «Руху» забивать победный гол.

Но даже показатель 3+2 для трех туров смотрится внушительно. Да что там, в УПЛ далеко не все форварды за полный сезон такую статистику набьют!

ФК Рух. Юрий Климчук

Конечно, три тура – это короткая дистанция. А ближайшие преследователи Климчука по результативным действиям провели всего по два матча. Речь о динамовцах Владиславе Ванате (3+0) и Виталии Буяльском (2+2, а также заработанный пенальти). Но пока форвард «Руха» сделал явную заявку на то, чтобы стать открытием сезона –2023/2024, а то и бороться за звание лучшего бомбардира – без Артема Довбика украинскую «Золотую бутсу» добыть как-то проще, чем когда нынешний форвард «Жироны» с его пулеметной скорострельностью играл в УПЛ.

В комментариях болельщиков можно увидеть сравнения Юрия Климчука с Джеком Грилишем – внешне (особенно прической) и по силуэту они похожи. Однако можно зайти дальше и вспомнить персонажа Джейми Тартта из сериала «Тедд Лассо» – его явно писали с Грилиша вплоть до внешности. Тартт образца третьего сезона сериала для «Ричмонда» был как Климчук для «Руха». Это и бомбардир, и плеймейкер, и главный технарь команды. Вдобавок у «Руха» нет своего Завы, который придет на короткий период и затмит Тартта.

Когда статистические порталы детализируют выступления Юрия Климчука и делят матчи на те, где он играл левого вингера или форварда, то воспринимайте все это как условности. Седьмой номер «Руха» не привязан к конкретной позиции и благодаря своей мобильности и увеличивающейся с каждым матчем уверенности в силах полезен на многих участках поля.

Климчук – зрелый лидер молодой команды

В «Рухе» доверяют воспитанникам своей академии и вообще молодежи. С момента дебюта в УПЛ средний возраст команды постоянно снижался. В нынешнем сезоне «Рух» – второй самый молодой коллектив элитного дивизиона. В прошлом сезоне по этому показателю «желто-черные» занимали первое место.

Если исходить из этой статистики, то можно подумать, что Юрий Климчук – это совсем молодой футболист, который начал раскрываться. Однако ему 26 лет – идеальный футбольный возраст, который, однако, не позволяет уже называть уроженца Житомирщины юным суперпроспектом. Да что говорить, если свой первый гол в УПЛ Климчук забил еще 17 февраля 2018 года в ворота «Александрии», а первый его матч в элите пришелся на 23 апреля 2017 года.

Тогда Юрий еще выступал за каменскую «Сталь», которой недолго оставалось существовать в профессиональном футболе. В той команде он обычно играл на правом фланге, иногда даже в защите. За «Рух» же он выступает с февраля 2019 года – когда клуб еще был приписан к Винникам.

Во всех турнирах за «Рух» у Юрия Климчука 99 матчей, в которых он забил 39 голов и сделал 13 ассистов. Конкретно в УПЛ (в том числе за «Сталь») – 23 гола и 8 ассистов в 91 матче. То есть только свой самый первый гол в элите он забил не за нынешнюю команду.

Юрия Климчука пафосно можно назвать настоящим сенатором «Руха», который может установить карьерный рекорд. Пока самым результативным для него был сезон–2019/2020, когда он забил 11 голов в 20 матчах и помог «желто-черным» подняться в УПЛ. Также характерно, что Климчук в элитном дивизионе в составе «Руха» пропустил только шесть встреч. И лишь одну из них желто-черные смогли выиграть – в мае у земляков из «Львова», которые к тому моменту откровенно развалились и проигрывали всем.

ФК Рух

Климчук выдает шикарную статистику при Виталии Пономареве

Многим может показаться, что Юрий Климчук классно подготовился конкретно к нынешнему сезону и выдал прекрасный отрезок на короткой дистанции.

Однако это не так, а дистанция отнюдь не короткая. 22 марта Виталий Пономарев заменил на посту главного тренера «Руха» известного, но несколько старомодного Леонида Кучука, который, создавалось впечатление, сковывает молодую команду.

Именно новый наставник постепенно пришел к тому, что Юрий Климчука правильно использовать на позиции в центре атаки. Тут-то седьмой номер «Руха» и раскрылся максимально. Статистика Юрия Климчука под руководством Виталия Пономарева элитная – 9 голов и 6 ассистов в 15 матчах.

Видит ли Сергей Ребров показатели Климчука?

Юрий Климчук признался, что как настоящий украинец будет до последнего верить в вызов в национальную сборную. Его игра в июле-августе точно должна была обратить на себя внимание Сергея Реброва.

В нашей сборной конкуренцию на позиции форварда нельзя назвать низкой, даже с учетом спада Романа Яремчука (надеемся, не окончательного). Есть Артем Довбик, в июне Ребров доверял Владиславу Ванату. Не будем сбрасывать со счетов Данило Сикана и Назария Русина. Но эту конкуренцию нельзя назвать безнадежной, если говорить просто о вызове в сборную, а также учитывая функционал и текущую форму Климчука.

Впрочем, иногда кажется, что для сборной Украины имя клуба, за который выступает футболист, даже важнее достижений на поле. Нельзя исключать, что Юрий Климчук пойдет на повышение, а заодно позволит заработать «Руху» – напоминаем о длительном контракте форварда с львовским клубом. Например, прошлой зимой интерес к Климчуку приписывали «Легии».

Следить за выступлениями раскрывающегося футболиста становится все интереснее.

Игорь ЯСЛИК