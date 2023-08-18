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Украина. Первая лига
18 августа 2023, 15:15 | Обновлено 18 августа 2023, 15:23
522
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал братьев Луцивых

Харьковский клуб подтвердил инсайд Sport.ua

18 августа 2023, 15:15 | Обновлено 18 августа 2023, 15:23
522
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал братьев Луцивых
ФК Металлист Харьков

Харьковский футбольный клуб «Металлист» сообщил о подписании контрактов с Василием и Петром Луцивыми.

Об условиях соглашений с 22-летними игроками ничего не сообщается. Известно лишь, что за «Металлист» Петр Луцив будет играть под 24-м номером, а Василий – под 23-м.

Оба футболиста до последнего времени защищали цвета клуба «Хуст», откуда они ушли уже после старта нынешнего сезона-2023/2024, успев принять участие в четырех матчах во всех турнирах. Ранее Sport.ua сообщал, что очередной командой Петра и Василия станет именно «Металлист».

«Металлист» играет в группе А Первой лиги. После 3-х туров команда имеет в активе 1 очко и занимает в таблице 10-е место. В воскресенье, 20 августа, харьковчане сыграют в Тернополе с «Нивой» (4 место, 6 очков).

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Металлист Харьков Первая лига Украины трансферы Петр Луцив Василий Луцив
Источник ФК Металлист
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