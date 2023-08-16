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Украина. Первая лига
16 августа 2023, 12:44 | Обновлено 16 августа 2023, 12:52
314
0

Металлист подпишет близнецов из Первой лиги

Харьковский клуб пополнится двумя новичками

16 августа 2023, 12:44 | Обновлено 16 августа 2023, 12:52
314
0
Металлист подпишет близнецов из Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, в ближайшее время братья Василий и Петр Луцив сменят «Хуст», за который они играли с сентября прошлого года, на «Металлист».

22-летние близнецы — воспитанники ужгородской СДЮСШОР, нападающие по амплуа. На профессиональном уровне Луцивы выступали за юношеские команды «Александрии» и «Миная», а также «Мункач» и «Хуст».

В нынешнем сезоне братья успели провести за «Хуст» по 3 матча в Первой лиге и по одному — в Кубке Украины, где каждый из них забил по мячу в ворота «Скалы 1911».

«Хуст» и «Металлист» выступают в одной группе Первой лиги. В стартовых трех турах обе команды набрали по 1 очку.

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Металлист Харьков
Источник Sport.ua
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