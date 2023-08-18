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Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 14:33 | Обновлено 18 августа 2023, 15:15
1885
0

Известна сумма, которую получит Шахтер от перехода Фреда из МЮ в Фенербахче

Украинскому клубу также «перепадет» небольшой процент от суммы сделки

18 августа 2023, 14:33 | Обновлено 18 августа 2023, 15:15
1885
0
Известна сумма, которую получит Шахтер от перехода Фреда из МЮ в Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

В конце минувшей недели турецкий «Фенербахче» завершил переход в свои ряды полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда, с которым турки подписали четырехлетнее трудовое соглашение с опцией пролонгации еще на один год.

Официально о сумме трансфера стороны не сообщили, но по данным СМИ она составила порядка 10 миллионов евро. Еще на 5 миллионов евро «Манчестер Юнайтед» сможет рассчитывать в будущем при выполнении ряда условий.

Как стало известно Sport.ua, небольшую часть от суммы сделки Фреда из «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче» получит и «Шахтер», за который бразилец играл с 2013 по 2018 годы.

В частности, по механизму солидарности ФИФА «горнякам» положено порядка 130 тысяч евро.

Напомним, механизм солидарности ФИФА – это правило, согласно которому 5% от любого трансфера (постоянного или арендного), за который была уплачена компенсация, полагаются клубам, в которых футболист пребывал и проходил подготовку с 12 до 23 лет.

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Источник Sport.ua
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