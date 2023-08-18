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Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 14:22 | Обновлено 18 августа 2023, 14:23
348
0

Новичок Полесья не поможет в матче с ЛНЗ

Александр Назаренко пропустит игру из-за травмы

18 августа 2023, 14:22 | Обновлено 18 августа 2023, 14:23
348
0
Новичок Полесья не поможет в матче с ЛНЗ
ФК Полесье. Александр Назаренко

23-летний вингер «Полесья» Александр Назаренко не сыграет в сегодняшнем матче с «ЛНЗ», сообщает официальный телеграмм-канал УПЛ ТВ. Причиной является повреждение во время одной из тренировок.

Также источник отмечает, что участие экс-игрока «Днепра-1» в поединке пятого тура чемпионата Украины против «Александрии» также под вопросом.

В прошлом сезоне УПЛ на счету Александра 23 игры за «Днепр-1», в которых он отличился 1 голом и 4 ассистами. Он играл не только на родной позиции правого вингера, но и слева в нападении и даже исполнял роль левого защитника.

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