Новичок Полесья не поможет в матче с ЛНЗ

23-летний вингер «Полесья» Александр Назаренко не сыграет в сегодняшнем матче с «ЛНЗ», сообщает официальный телеграмм-канал УПЛ ТВ. Причиной является повреждение во время одной из тренировок.

Также источник отмечает, что участие экс-игрока «Днепра-1» в поединке пятого тура чемпионата Украины против «Александрии» также под вопросом.

В прошлом сезоне УПЛ на счету Александра 23 игры за «Днепр-1», в которых он отличился 1 голом и 4 ассистами. Он играл не только на родной позиции правого вингера, но и слева в нападении и даже исполнял роль левого защитника.