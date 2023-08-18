Скандальный хавбек, которого отчислили из Ворсклы, перешел в Корк Сити

24-летний украинский центральный полузащитник Андрей Кравчук стал игроком ирландского клуба «Корк Сити».

В стан «бунтарей» Кравчук перешел на правах свободного агента. Другие подробности перехода не сообщаются, но по неофициальным данным контракт украинца с «Корк Сити» рассчитан до 31 декабря текущего года.

В августе минувшего года Кравчук подписал контракт с «Ворсклой», но сыграл за эту команду только 5 поединков (1 гол и 1 ассист). Впоследствии полтавский клуб отчислил хавбека, подчинившись требованиям ультрас, которые не хотели видеть в команде футболистов, игравших в стране-агрессоре после начала войны в 2014 году (Кравчук с февраля 2021 по март 2022 годов был на контракте в московском «торпедо»).

«Корк Сити» основан в 1984 году и является трехкратным чемпионом Ирландии, однако в настоящий момент «бунтари» идут на предпоследнем, девятом, месте в Премьер дивизионе.