Лионель МЕССИ: «Переезд в Париж – не то, чего я хотел»

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси оценил свой период карьеры в «ПСЖ» (2021 – 2023 годы):

«Мой переезд в Париж – это не то, чего я хотел. Это произошло в одночасье. Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне.

Майами? Мы обживаемся. Дети скоро пойдут в школу. Было намного проще, чем мы думали. У нас есть опыт жизни в Барселоне, в Париже – было сложно, но сейчас все по-другому», – сказал Месси.

Ранее Месси заявил, что никогда не придавал значения Золотому мячу.