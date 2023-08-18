Франция18 августа 2023, 13:33 |
291
1
Лионель МЕССИ: «Переезд в Париж – не то, чего я хотел»
Форвард «Интер Майами» – о периоде карьеры в «ПСЖ»
18 августа 2023, 13:33 |
291
1
Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси оценил свой период карьеры в «ПСЖ» (2021 – 2023 годы):
«Мой переезд в Париж – это не то, чего я хотел. Это произошло в одночасье. Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне.
Майами? Мы обживаемся. Дети скоро пойдут в школу. Было намного проще, чем мы думали. У нас есть опыт жизни в Барселоне, в Париже – было сложно, но сейчас все по-другому», – сказал Месси.
Ранее Месси заявил, что никогда не придавал значения Золотому мячу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2023, 13:38 0
Андрей Кравчук будет играть в Ирландии
Футбол | 17 августа 2023, 23:12 12
«Брюгге» украинца победил со счетом 5:1
Теннис | 18.08.2023, 10:59
Футбол | 18.08.2023, 01:41
Футбол | 18.08.2023, 00:59
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
красава! респект и уважуха
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.08.2023, 23:59
17.08.2023, 21:49
18.08.2023, 07:55 1
17.08.2023, 23:00 7
16.08.2023, 23:40 1
18.08.2023, 05:55 5
17.08.2023, 14:24 3
18.08.2023, 01:01 2