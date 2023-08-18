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  4. Лионель МЕССИ: «Переезд в Париж – не то, чего я хотел»
Франция
18 августа 2023, 13:33 |
291
1

Лионель МЕССИ: «Переезд в Париж – не то, чего я хотел»

Форвард «Интер Майами» – о периоде карьеры в «ПСЖ»

18 августа 2023, 13:33 |
291
1
Лионель МЕССИ: «Переезд в Париж – не то, чего я хотел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси оценил свой период карьеры в «ПСЖ» (2021 – 2023 годы):

«Мой переезд в Париж – это не то, чего я хотел. Это произошло в одночасье. Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне.

Майами? Мы обживаемся. Дети скоро пойдут в школу. Было намного проще, чем мы думали. У нас есть опыт жизни в Барселоне, в Париже – было сложно, но сейчас все по-другому», – сказал Месси.

Ранее Месси заявил, что никогда не придавал значения Золотому мячу.

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CheMP
красава! респект и уважуха 
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