Месси обесценил значимость Золотого мяча для него

Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси сделал признание о значимости для него «Золотого мяча», семикратным обладателем которого он является.

«Я никогда не придавал значения «Золотому мячу». После победы на чемпионате мира я гораздо меньше думаю об этой награде. Самое главное для меня – это коллективные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в своей карьере», – заявил Месси.

36-летний аргентинец Лионель Месси, напомним, за карьеру семь раз становился обладателем «Золотого мяча» - в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Ранее стало известно, что Месси претендует на приз лучшего игрока Европы по итогам сезона-2022/2023.