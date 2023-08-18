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Major League Soccer
18 августа 2023, 02:23 | Обновлено 18 августа 2023, 02:30
209
0

Месси обесценил значимость Золотого мяча для него

Аргентинец поставил командное вышел личного

18 августа 2023, 02:23 | Обновлено 18 августа 2023, 02:30
209
0
Месси обесценил значимость Золотого мяча для него
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси сделал признание о значимости для него «Золотого мяча», семикратным обладателем которого он является.

«Я никогда не придавал значения «Золотому мячу». После победы на чемпионате мира я гораздо меньше думаю об этой награде. Самое главное для меня – это коллективные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в своей карьере», – заявил Месси.

36-летний аргентинец Лионель Месси, напомним, за карьеру семь раз становился обладателем «Золотого мяча» - в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Ранее стало известно, что Месси претендует на приз лучшего игрока Европы по итогам сезона-2022/2023.

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Лионель Месси Золотой мяч
Источник Twitter
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