Матерацци известный и неизвестный: от Зидана до… Элано

«…Хотел бы поздравить своих друзей – футболистов сборной Италии – с победой на чемпионате мира!» – популярный итальянский автор и исполнитель, один из музыкальных гуру Апеннинского полуострова Тото Кутуньо на концерте в Киеве занялся перечислением гордости итальянской нации. «Каннаваро, Буффон, Тони…» – загибал пальцы маэстро. Но вдруг остановился, вероятно, считая, что перечислил уже всех творцов исторического триумфа. Я из своего, не самого близкого, но все-таки партерного ряда подсказал гастролеру: «Матерацци». Маэстро улыбнулся и, кивнув и указав на меня десницей, добавил: «И, конечно, Матерацци». Сначала я принял этот жест за небольшую забывчивость победителя Евровидения-1990, но после, поразмыслив, пришел к выводу, что Кутуньо поначалу «не вспомнил» Марко сознательно, ведь после столкновения с Зиданом в решающем чемпионском поединке защитник-гренадер (193 см!) снискал, мягко говоря, недобрую славу за пределами Италии. Поэтому автор мировых хитов и произнес его фамилию только после напоминания (в том случае моего). Да и определенную несимпатию тифозо-«миланисто» (Кутуньо никогда не скрывал своих футбольных предпочтений) к игроку-«интеристо» также не стоит отметать.

Сведение интересных фактов о юбиляре к воспоминаниям о конфликте с Зиданом – самая простая вещь. Тот поединок помнят все, кто способен помнить из-за возраста, задел он изрядно как поклонников, так и несимпатизантов обоих игроков. И по мотивам той грызни создано немало даже и произведений искусства. Но, тем не менее, не одной лишь склокой с Зизу запомнился Матрикс футбольному сообществу.

Перуджа как футбольный университет

Конечно, прежде всего, Матерацци ассоциируется с «Интером» (хотя отец Марко свидетельствовал, что в детстве его сын, уроженец Лечче, страстно болел за «Лацио») и его неизменными победами в серии А в первой декаде XXI века. Некоторые вспомнят и «эвертоновскую» одиссею Матерацци. А вот его выступления за «Перуджу» в юном возрасте мало кто сохранил в памяти, ведь поначалу как-то уж очень потихоньку в составе красно-белых он прокладывал себе путь к звездам. Однако именно последний сезон в «Перудже» перед переходом в большой клуб («Интер») оказался для защитника, который не гнушался подключений к атакам, самым результативным. В сезоне-2000/2001 Марко забил за красно-белых «грифонов» целых 12 голов в 30 матчах. А футболка Матерацци периода выступлений за «бьянко-росси» до сих пор пользуется немалым спросом у определенной категории тифози.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Матерацци в футболке Перуджи

Книжная страница: от сальных шуток до повествований для младшего школьного возраста

Бесспорно, самым известным «литературным» трудом Матерацци стала книга «Что я действительно сказал Зидану?». Как бизнесмен Марко очень тонко почувствовал момент и сделал на этом определенный заработок, порадовал поклонников футбольного юмора и несколько расцветил свой негативный имидж. 249 иронических вариантов, среди которых мне больше других нравится такой: «С тех пор, как ушел из жизни Мишель Фуко, французская философия – сплошной отстой!». Отмечу и изречение из другой области человеческих знаний: «Ты знаешь, тот факт, что квантовая механика и общая теория относительности несовместимы, наталкивает меня на более серьезные размышления!»

Меньше на наших широтах известна другая книга, в которой приняли участие известные итальянские журналисты Андреа Элефанти и Роберто де Понти. Труд, посвященный Матерацци, называется «Жизнь воина». Увидел он свет, к слову, в 2007 г. – через год после завоевания Матриксом мирового чемпионского титула и через год после «Что я на самом деле…».

И еще одно издание, к которому имел отношение Матерацци, – «Расскажу о чемпионах «Интера». Звездные игроки, вошедшие в историю «Нерадзурри». Это 240-страничный, хорошо иллюстрированный сборник кратких рассказов о легендах черно-синего Милана. Адресован юному читателю, а в аннотации указано: «Для детей от 7-ми лет». А в предисловии Матерацци называет себя «генератором любви к «Интеру».

Эхо удара Зидана

Та берлинская распря между Зиданом и Матерацци имеет чуть ли не самое длинное эхо по сравнению со всеми нефутбольными битвами на футбольных полях в истории любимой игры. Известный велогонщик Валентино Росси через неделю после берлинского финала и резонанса от истории Зидан – Матерацци праздновал свою победу на гран-при Германии в футболке с фамилией «Матерацци». Итальянский модельер Алессандро Феррари по мотивам конфликта между Матриксом и Зизу выпустил линию одежды. Цель проекта, по словам дизайнера, состоит в отправке положительного послания молодежи. А во Франции музыканты лейбла Plage Records создали шутливую песню под названием «Удар головой», которая впоследствии была переведена на несколько языков.

Годы спустя авторы биографии Зизу Жан Филипп и Патрик Форт придут к такому выводу в своем литературном труде: «Мошенник испортил финал выдающегося игрока… А любимец Зизу в одночасье становится виноватым, достойным быть закованным во все цепи мира». И задали доброй словесной трепки Матриксу, французы ведь… Более того: побежденным в той истории они называют… футбол. По-моему, преувеличение, ведь таким вниманием, собственно, к футболу, как тогда, мало какая сфера человеческой деятельности может похвастать.

Ну, и, безусловно, запомнилась статуя Зидана с Матерацци авторства алжирско-французского скульптора Аделя Абдесеммеда (к слову, сквозь все его творчество проходит красной нитью тема насилия в мире), украшавшая набережную в катарской Дохе. Правда, из-за противоречия с принципами ислама ее решили убрать оттуда и перенести в Арабский музей современного искусства в Дохе.

Да и теперь, пародируя манеру игры Зидана, интернет-шутники часто используют именно тот удар, а не, скажем, «финт Зидана».

Скажу так: когда речь идет о титуле чемпионов мира, то сантиментам и перфекционизму как-то мало места находится на поле. Игроки обеих команд во время того матча несколько раз въедливо, на грани, а нередко и за гранью фола уязвляли противников оскорбительными высказываниями. Но почему-то только Зидан отреагировал так, как отреагировал. Тем не менее, не думаю, что именно удаление Зидана как-то повлияло на конечный результат. Тогдашняя ошибка Давида Трезеге в послематчевой серии пенальти – это именно ошибка Давида Трезеге. Ни больше и ни меньше, а Италия, в конце концов, продемонстрировала, что имеет на толику малую крепче нервы, чем у соперника.

Индийская эпопея: в краю футбольной экзотики

Необычная футбольная страница для чемпиона мира – индийская. Матрикс был одновременно и игроком, и тренером в этой стране, добился в конце концов победы в тамошней суперлиге как наставник в 2015 г. А возглавляемый им клуб «Ченнаин» смог тогда получить чемпионский титул через год после своего основания. Но самое главное, чего добился итальянский титулованец тогда, – то, что 40-тысячные трибуны арены в Ченнае под названием «Джавахарлал Неру» (именно там, кстати, в прошлом году состоялись церемонии открытия и закрытия триумфальной для нашей женской сборной Шахматной олимпиады) были битком набиты болельщиками. А итальянское понимание футбола (жесткая тактическая дисциплина) Матрикс удачно объединил с индийским темпераментом и игровой жаждой. Сполна проявил в том сезоне свои игровые добродетели под руководством итальянца экс-дончанин Элано. Да и соотечественник Марко полузащитник Мануэле Блази также чемпионского варева той команде не испортил.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элано (слева) и Марко Матерацци пересеклись в Индии

Добавлю, что тренер Матерацци тогда в Индии переиграл тренеров-соперников Роберта Карлоса, Зику, Дэвида Платта и Николя Анелька. Компания еще та!

Актерская карьера

Об этом направлении деятельности Матрикса как-то мало говорят на наших широтах. Тем не менее, он задействован в сериале «Улицы Макса», в комедийном фильме «Тренер мяча-2». Участвовал Марко и в документальном фильме «Меня зовут Франческо Тотти», вышедшем на экраны в 2020 г. В свое время Марко присоединился и к участию в популярной итальянской развлекательной телепрограмме «Эмигратис».

Как когда-то сказал мне французский коллега, «падение после удара Зидана показало незаурядные актерские способности этого футболиста, и он с тех пор просто обречен на предложения от известных режиссеров». Продолжение действительно последует?

***

«В конфликте Зидан – Матерацци мы на стороне «ювентино», – супружеская пара молодого пенсионного возраста из Турина, ярые болельщики «Юве», четко обозначили свою позицию. Наша неторопливая беседа под оригинальную туринскую пиццу вдруг приобрела динамизм. У моих собеседников загорелся огонь в глазах. Я попытался было сказать, что, мол, в 2006-м Зизу уже не был «ювентино», но получил вполне прогнозируемый ответ: мол, бывших «ювентино» (как, собственно, и бывших «интеристо») не бывает. Что-то похожее я слышал и от представителя группировки Brigate Rossonere, активно поддерживающей «Милан» еще с 1975 г.: мол, «интерист» есть «интерист», что вы хотите.

Как бы то ни было, юбиляр снискал себе имя в футболе, стал чемпионом мира, поднимал над головой кубок за победу в Лиге чемпионов, множество раз триумфовал на внутренней арене. Жесткий, неуступчивый на изумрудном газоне (явно не из тех, кто клонится от ветра), «разбойник стадионов» по ​​одному из определений (какую же он собрал коллекцию карточек желто-красной окраски!) возводил настоящую стену для форвардов соперников. И благодаря этому сделал потрясающую карьеру. А отношения с Зиданом… Подождем еще десятилетие. Может, тогда уважаемые футбольные персоны, чемпионы мира разных лет и смогут распить вместе бутылку доброго апулийского вина, вспоминая прошлое и извинившись друг перед другом за недоброе (несмотря на все громкие заявления «скорее умру, чем извинюсь перед ним»). Время сглаживает эмоции, не правда ли?

Алексей РЫЖКОВ