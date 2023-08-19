Матерацци известный и неизвестный: от Зидана до… Элано
19 августа едва ли не самая противоречивая фигура из чемпионов мира-2006 празднует 50-летие
«…Хотел бы поздравить своих друзей – футболистов сборной Италии – с победой на чемпионате мира!» – популярный итальянский автор и исполнитель, один из музыкальных гуру Апеннинского полуострова Тото Кутуньо на концерте в Киеве занялся перечислением гордости итальянской нации. «Каннаваро, Буффон, Тони…» – загибал пальцы маэстро. Но вдруг остановился, вероятно, считая, что перечислил уже всех творцов исторического триумфа. Я из своего, не самого близкого, но все-таки партерного ряда подсказал гастролеру: «Матерацци». Маэстро улыбнулся и, кивнув и указав на меня десницей, добавил: «И, конечно, Матерацци». Сначала я принял этот жест за небольшую забывчивость победителя Евровидения-1990, но после, поразмыслив, пришел к выводу, что Кутуньо поначалу «не вспомнил» Марко сознательно, ведь после столкновения с Зиданом в решающем чемпионском поединке защитник-гренадер (193 см!) снискал, мягко говоря, недобрую славу за пределами Италии. Поэтому автор мировых хитов и произнес его фамилию только после напоминания (в том случае моего). Да и определенную несимпатию тифозо-«миланисто» (Кутуньо никогда не скрывал своих футбольных предпочтений) к игроку-«интеристо» также не стоит отметать.
Сведение интересных фактов о юбиляре к воспоминаниям о конфликте с Зиданом – самая простая вещь. Тот поединок помнят все, кто способен помнить из-за возраста, задел он изрядно как поклонников, так и несимпатизантов обоих игроков. И по мотивам той грызни создано немало даже и произведений искусства. Но, тем не менее, не одной лишь склокой с Зизу запомнился Матрикс футбольному сообществу.
Перуджа как футбольный университет
Конечно, прежде всего, Матерацци ассоциируется с «Интером» (хотя отец Марко свидетельствовал, что в детстве его сын, уроженец Лечче, страстно болел за «Лацио») и его неизменными победами в серии А в первой декаде XXI века. Некоторые вспомнят и «эвертоновскую» одиссею Матерацци. А вот его выступления за «Перуджу» в юном возрасте мало кто сохранил в памяти, ведь поначалу как-то уж очень потихоньку в составе красно-белых он прокладывал себе путь к звездам. Однако именно последний сезон в «Перудже» перед переходом в большой клуб («Интер») оказался для защитника, который не гнушался подключений к атакам, самым результативным. В сезоне-2000/2001 Марко забил за красно-белых «грифонов» целых 12 голов в 30 матчах. А футболка Матерацци периода выступлений за «бьянко-росси» до сих пор пользуется немалым спросом у определенной категории тифози.
Книжная страница: от сальных шуток до повествований для младшего школьного возраста
Бесспорно, самым известным «литературным» трудом Матерацци стала книга «Что я действительно сказал Зидану?». Как бизнесмен Марко очень тонко почувствовал момент и сделал на этом определенный заработок, порадовал поклонников футбольного юмора и несколько расцветил свой негативный имидж. 249 иронических вариантов, среди которых мне больше других нравится такой: «С тех пор, как ушел из жизни Мишель Фуко, французская философия – сплошной отстой!». Отмечу и изречение из другой области человеческих знаний: «Ты знаешь, тот факт, что квантовая механика и общая теория относительности несовместимы, наталкивает меня на более серьезные размышления!»
Меньше на наших широтах известна другая книга, в которой приняли участие известные итальянские журналисты Андреа Элефанти и Роберто де Понти. Труд, посвященный Матерацци, называется «Жизнь воина». Увидел он свет, к слову, в 2007 г. – через год после завоевания Матриксом мирового чемпионского титула и через год после «Что я на самом деле…».
И еще одно издание, к которому имел отношение Матерацци, – «Расскажу о чемпионах «Интера». Звездные игроки, вошедшие в историю «Нерадзурри». Это 240-страничный, хорошо иллюстрированный сборник кратких рассказов о легендах черно-синего Милана. Адресован юному читателю, а в аннотации указано: «Для детей от 7-ми лет». А в предисловии Матерацци называет себя «генератором любви к «Интеру».
Эхо удара Зидана
Та берлинская распря между Зиданом и Матерацци имеет чуть ли не самое длинное эхо по сравнению со всеми нефутбольными битвами на футбольных полях в истории любимой игры. Известный велогонщик Валентино Росси через неделю после берлинского финала и резонанса от истории Зидан – Матерацци праздновал свою победу на гран-при Германии в футболке с фамилией «Матерацци». Итальянский модельер Алессандро Феррари по мотивам конфликта между Матриксом и Зизу выпустил линию одежды. Цель проекта, по словам дизайнера, состоит в отправке положительного послания молодежи. А во Франции музыканты лейбла Plage Records создали шутливую песню под названием «Удар головой», которая впоследствии была переведена на несколько языков.
Годы спустя авторы биографии Зизу Жан Филипп и Патрик Форт придут к такому выводу в своем литературном труде: «Мошенник испортил финал выдающегося игрока… А любимец Зизу в одночасье становится виноватым, достойным быть закованным во все цепи мира». И задали доброй словесной трепки Матриксу, французы ведь… Более того: побежденным в той истории они называют… футбол. По-моему, преувеличение, ведь таким вниманием, собственно, к футболу, как тогда, мало какая сфера человеческой деятельности может похвастать.
Ну, и, безусловно, запомнилась статуя Зидана с Матерацци авторства алжирско-французского скульптора Аделя Абдесеммеда (к слову, сквозь все его творчество проходит красной нитью тема насилия в мире), украшавшая набережную в катарской Дохе. Правда, из-за противоречия с принципами ислама ее решили убрать оттуда и перенести в Арабский музей современного искусства в Дохе.
Да и теперь, пародируя манеру игры Зидана, интернет-шутники часто используют именно тот удар, а не, скажем, «финт Зидана».
Скажу так: когда речь идет о титуле чемпионов мира, то сантиментам и перфекционизму как-то мало места находится на поле. Игроки обеих команд во время того матча несколько раз въедливо, на грани, а нередко и за гранью фола уязвляли противников оскорбительными высказываниями. Но почему-то только Зидан отреагировал так, как отреагировал. Тем не менее, не думаю, что именно удаление Зидана как-то повлияло на конечный результат. Тогдашняя ошибка Давида Трезеге в послематчевой серии пенальти – это именно ошибка Давида Трезеге. Ни больше и ни меньше, а Италия, в конце концов, продемонстрировала, что имеет на толику малую крепче нервы, чем у соперника.
Индийская эпопея: в краю футбольной экзотики
Необычная футбольная страница для чемпиона мира – индийская. Матрикс был одновременно и игроком, и тренером в этой стране, добился в конце концов победы в тамошней суперлиге как наставник в 2015 г. А возглавляемый им клуб «Ченнаин» смог тогда получить чемпионский титул через год после своего основания. Но самое главное, чего добился итальянский титулованец тогда, – то, что 40-тысячные трибуны арены в Ченнае под названием «Джавахарлал Неру» (именно там, кстати, в прошлом году состоялись церемонии открытия и закрытия триумфальной для нашей женской сборной Шахматной олимпиады) были битком набиты болельщиками. А итальянское понимание футбола (жесткая тактическая дисциплина) Матрикс удачно объединил с индийским темпераментом и игровой жаждой. Сполна проявил в том сезоне свои игровые добродетели под руководством итальянца экс-дончанин Элано. Да и соотечественник Марко полузащитник Мануэле Блази также чемпионского варева той команде не испортил.
Добавлю, что тренер Матерацци тогда в Индии переиграл тренеров-соперников Роберта Карлоса, Зику, Дэвида Платта и Николя Анелька. Компания еще та!
Актерская карьера
Об этом направлении деятельности Матрикса как-то мало говорят на наших широтах. Тем не менее, он задействован в сериале «Улицы Макса», в комедийном фильме «Тренер мяча-2». Участвовал Марко и в документальном фильме «Меня зовут Франческо Тотти», вышедшем на экраны в 2020 г. В свое время Марко присоединился и к участию в популярной итальянской развлекательной телепрограмме «Эмигратис».
Как когда-то сказал мне французский коллега, «падение после удара Зидана показало незаурядные актерские способности этого футболиста, и он с тех пор просто обречен на предложения от известных режиссеров». Продолжение действительно последует?
***
«В конфликте Зидан – Матерацци мы на стороне «ювентино», – супружеская пара молодого пенсионного возраста из Турина, ярые болельщики «Юве», четко обозначили свою позицию. Наша неторопливая беседа под оригинальную туринскую пиццу вдруг приобрела динамизм. У моих собеседников загорелся огонь в глазах. Я попытался было сказать, что, мол, в 2006-м Зизу уже не был «ювентино», но получил вполне прогнозируемый ответ: мол, бывших «ювентино» (как, собственно, и бывших «интеристо») не бывает. Что-то похожее я слышал и от представителя группировки Brigate Rossonere, активно поддерживающей «Милан» еще с 1975 г.: мол, «интерист» есть «интерист», что вы хотите.
Как бы то ни было, юбиляр снискал себе имя в футболе, стал чемпионом мира, поднимал над головой кубок за победу в Лиге чемпионов, множество раз триумфовал на внутренней арене. Жесткий, неуступчивый на изумрудном газоне (явно не из тех, кто клонится от ветра), «разбойник стадионов» по одному из определений (какую же он собрал коллекцию карточек желто-красной окраски!) возводил настоящую стену для форвардов соперников. И благодаря этому сделал потрясающую карьеру. А отношения с Зиданом… Подождем еще десятилетие. Может, тогда уважаемые футбольные персоны, чемпионы мира разных лет и смогут распить вместе бутылку доброго апулийского вина, вспоминая прошлое и извинившись друг перед другом за недоброе (несмотря на все громкие заявления «скорее умру, чем извинюсь перед ним»). Время сглаживает эмоции, не правда ли?
Алексей РЫЖКОВ
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