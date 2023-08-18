Интер предложил более 25 миллионов за Павара

Миланский «Интер» отправил «Баварии» первое официальное предложение по трансферу французского защитника Бенжамена Павара. Итальянский клуб предлагает 25 миллионов евро плюс бонусы.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Бавария» требует за своего игрока 35 миллионов. Сам Павар на днях сообщил руководству «Баварии» о своем желании покинуть клуб, а его контракт истекает летом 2024 года. Хорошие отношения между клубами также повышают вероятность того, что трансфер все-таки состоится.

В прошлом сезоне на счету Павара 7 голов и 1 ассист в 43 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.