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  4. Зиеш в шаге от перехода в Галатасарай
Турция
18 августа 2023, 12:28 |
363
0

Зиеш в шаге от перехода в Галатасарай

Марокканский вингер покинет «Челси»

18 августа 2023, 12:28 |
363
0
Зиеш в шаге от перехода в Галатасарай
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

Лондонский «Челси» близок к тому, чтобы избавиться от ненужного команде марокканского вингера Хакима Зиеша. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, Зиеш находится в шаге от перехода в «Галатасарай». 30-летний футболист уже прошел медосмотр в турецком клубе.

Отметим, что в случае Зиеша успешное прохождение медосмотра не было простой формальностью. В январе текущего года из-за проваленного медосмотра сорвался его переход в «ПСЖ», а в июне по этой же причине Зиеш не перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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Хаким Зиеш Челси Галатасарай трансферы трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
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