Зиеш в шаге от перехода в Галатасарай

Лондонский «Челси» близок к тому, чтобы избавиться от ненужного команде марокканского вингера Хакима Зиеша. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, Зиеш находится в шаге от перехода в «Галатасарай». 30-летний футболист уже прошел медосмотр в турецком клубе.

Отметим, что в случае Зиеша успешное прохождение медосмотра не было простой формальностью. В январе текущего года из-за проваленного медосмотра сорвался его переход в «ПСЖ», а в июне по этой же причине Зиеш не перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.