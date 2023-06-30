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  4. Трансфер на грани срыва. Зиеш провалил медосмотр в Аль-Насре
Англия
30 июня 2023, 18:16 |
557
0

Трансфер на грани срыва. Зиеш провалил медосмотр в Аль-Насре

У вингера «Челси» проблемы с коленом

30 июня 2023, 18:16 |
557
0
Трансфер на грани срыва. Зиеш провалил медосмотр в Аль-Насре
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

Переход вингера «Челси» Хакима Зиеша в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии находится на грани срыва. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

Сегодня Зиеш проходил медосмотр в «Аль-Насре», и у него выявили проблемы с коленом. Теперь в клубе сомневаются в целесообразности такого трансфера.

Отметим, что это уже не первый случай, когда Зиеш проваливает медосмотр – такое уже случалось в январе, когда вингер был близок к переходу в «ПСЖ». Правда, тогда трансфер сорвался из-за того, что чемпионы Франции не успели оформить все необходимые документы для перехода.

Ранее у «Аль-Насра» сорвался трансфер Марцело Брозовича.

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Хаким Зиеш Челси Аль-Наср Эр-Рияд медосмотр
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