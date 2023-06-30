Трансфер на грани срыва. Зиеш провалил медосмотр в Аль-Насре

Переход вингера «Челси» Хакима Зиеша в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии находится на грани срыва. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

Сегодня Зиеш проходил медосмотр в «Аль-Насре», и у него выявили проблемы с коленом. Теперь в клубе сомневаются в целесообразности такого трансфера.

Отметим, что это уже не первый случай, когда Зиеш проваливает медосмотр – такое уже случалось в январе, когда вингер был близок к переходу в «ПСЖ». Правда, тогда трансфер сорвался из-за того, что чемпионы Франции не успели оформить все необходимые документы для перехода.

Ранее у «Аль-Насра» сорвался трансфер Марцело Брозовича.