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  4. Трансфер Брозовича в Аль-Наср сорвался в последний момент
Италия
30 июня 2023, 16:51 |
289
0

Трансфер Брозовича в Аль-Наср сорвался в последний момент

«Аль-Наср» в последний момент снизил предложенную сумму

30 июня 2023, 16:51 |
289
0
Трансфер Брозовича в Аль-Наср сорвался в последний момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Марцело Брозович

Переход полузащитника «Интера» Марцело Брозовича в «Аль-Наср» сорвался в последний момент. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее стороны уже согласовали все условия сделки: «Интер» должен был получить 23 миллиона евро, сам хавбек сборной Хорватии – 3-летний контракт на 100 миллионов евро.

Сегодня Брозович вылетел на прохождения медосмотра, и в это время «Аль-Наср» прислал «Интеру» обновленное официальное предложение с сумой значительно той, о которой клубы уже договорились: 13 миллионов плюс 2 миллиона возможных бонусов.

Руководство «Интера» заблокировало сделку. Теперь на Брозовича остался только один претендент – «Барселона», но ей из-за тяжелых финансовых условий будет трудно удовлетворить финансовые запросы «Интера».

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Источник Джанлука Ди Марцио
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