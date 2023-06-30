Трансфер Брозовича в Аль-Наср сорвался в последний момент
«Аль-Наср» в последний момент снизил предложенную сумму
Переход полузащитника «Интера» Марцело Брозовича в «Аль-Наср» сорвался в последний момент. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Ранее стороны уже согласовали все условия сделки: «Интер» должен был получить 23 миллиона евро, сам хавбек сборной Хорватии – 3-летний контракт на 100 миллионов евро.
Сегодня Брозович вылетел на прохождения медосмотра, и в это время «Аль-Наср» прислал «Интеру» обновленное официальное предложение с сумой значительно той, о которой клубы уже договорились: 13 миллионов плюс 2 миллиона возможных бонусов.
Руководство «Интера» заблокировало сделку. Теперь на Брозовича остался только один претендент – «Барселона», но ей из-за тяжелых финансовых условий будет трудно удовлетворить финансовые запросы «Интера».
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