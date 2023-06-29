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  4. Аль-Наср убедил Брозовича. Игрок Интера получит 100 миллионов евро
Италия
29 июня 2023, 23:51 |
293
1

Аль-Наср убедил Брозовича. Игрок Интера получит 100 миллионов евро

Еще один переход в Саудовскую Аравию

29 июня 2023, 23:51 |
293
1
Аль-Наср убедил Брозовича. Игрок Интера получит 100 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Марцело Брозович

По информации инсайдера Фабрицио Романо, хавбек «Интера» Марцело Брозович после длительных переговоров согласился перейти в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Итальянский клуб получит за трансфер 23 миллиона евро, а Брозович за три года в Саудовской Аравии заработает 100 миллионов евро.

Ранее полузащитник сборной Хорватии отказывался от перехода, но «Аль-Насру» удалось убедить футболиста.

В минувшем сезоне Брозович забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40-ка матчах.

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Аль-Наср Эр-Рияд Интер Милан Марцело Брозович трансферы
Источник Фабрицио Романо
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