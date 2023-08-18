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Лига конференций
18 августа 2023, 11:10 | Обновлено 18 августа 2023, 11:22
956
5

Динамо проходило турецкие клубы в плей-офф в 7 случаях из 8

Окажется ли «Бешикташ» «сладкой булочкой» для команды Мирчи Луческу?

18 августа 2023, 11:10 | Обновлено 18 августа 2023, 11:22
956
5
Динамо проходило турецкие клубы в плей-офф в 7 случаях из 8
ФК Динамо

Соперником «Динамо» в четвертом квалификационном раунде Лиги конференций стал «Бешикташ».

Ранее киевляне восемь раз встречались с командами из Турции на стадии плей-офф, и в семи случаях перевес был на стороне бело-синих. С «Бешикташем» динамовцы пересекались пять раз, в том числе дважды в «олимпийке». В 1/4 финала Кубка чемпионов-1986/87 верх по сумме двух матчей взяли бело-синие, а в 1/16-й Кубка УЕФА-2002/03 – черно-белые.

В целом в 10 поединках с «Бешикташем» киевляне отпраздновали 6 викторий, 2 встречи завершили мировой и 2 проиграли, 24 мяча забили, 6 пропустили. Общий же баланс 24-х матчей «Динамо» с турецкими клубами тоже радует глаз – 13 побед, 6 ничьих, 5 поражений, мячи 41-17.

В свою очередь «Бешикташ» в 12 играх с украинскими командами довольствовался лишь тремя победами при двух ничьих и семи поражениях (мячи 8-28).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» против турецких клубов в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Турция

Счет

1974/75

КК

1/4

Бурсаспор

1:0 (г)

2:0 (д)

1981/82

КЧ

1/16

Трабзонспор

1:0 (д)

1:1 (г)

1986/87

КЧ

1/4

Бешикташ

5:0 (г)

2:0 (д)

2002/03

КУ

1/16

Бешикташ

1:3 (г)

0:0 (д)

2004/05

ЛЧ

КР3

Трабзонспор

1:2 (д)

2:0 (г)

2006/07

ЛЧ

КР3

Фенербахче

3:1 (д)

2:2 (г)

2008/09

ЛЧ

ГТ

Фенербахче

0:0 (г)

1:0 (д)

2010/11

ЛЕ

1/16

Бешикташ

4:1 (г)

4:0 (д)

2011/12

ЛЕ

ГТ

Бешикташ

1:0 (д)

0:1 (г)

2016/17

ЛЧ

ГТ

Бешикташ

1:1 (г)

6:0 (д)

2022/23

ЛЧ

КР2

Фенербахче

0:0 (д)

2:1 (г)

2022/23

ЛЕ

ГТ

Фенербахче

1:2 (г)

0:2 (д)

«Бешикташ» против украинских клубов в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Украина

Счет

1986/87

КЧ

1/4

Динамо

0:5 (д)

0:2 (г)

2002/03

КУ

1/16

Динамо

3:1 (д)

0:0 (г)

2008/09

КУ

Р1

Металлист

1:0 (д)

1:4 (г)

2010/11

ЛЕ

1/16

Динамо

1:4 (д)

0:4 (г)

2011/12

ЛЕ

ГТ

Динамо

0:1 (г)

1:0 (д)

2016/17

ЛЧ

ГТ

Динамо

1:1 (д)

0:6 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Serhii P.
Це було давно і неправда. В поточній ситуації Бешикташ - явний фаворит
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+1
Alex196
Но не с такой игрой 
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0
AK-228
Супер!
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0
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