Динамо проходило турецкие клубы в плей-офф в 7 случаях из 8
Окажется ли «Бешикташ» «сладкой булочкой» для команды Мирчи Луческу?
Соперником «Динамо» в четвертом квалификационном раунде Лиги конференций стал «Бешикташ».
Ранее киевляне восемь раз встречались с командами из Турции на стадии плей-офф, и в семи случаях перевес был на стороне бело-синих. С «Бешикташем» динамовцы пересекались пять раз, в том числе дважды в «олимпийке». В 1/4 финала Кубка чемпионов-1986/87 верх по сумме двух матчей взяли бело-синие, а в 1/16-й Кубка УЕФА-2002/03 – черно-белые.
В целом в 10 поединках с «Бешикташем» киевляне отпраздновали 6 викторий, 2 встречи завершили мировой и 2 проиграли, 24 мяча забили, 6 пропустили. Общий же баланс 24-х матчей «Динамо» с турецкими клубами тоже радует глаз – 13 побед, 6 ничьих, 5 поражений, мячи 41-17.
В свою очередь «Бешикташ» в 12 играх с украинскими командами довольствовался лишь тремя победами при двух ничьих и семи поражениях (мячи 8-28).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Динамо» против турецких клубов в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Турция
|
Счет
|
|
1974/75
|
КК
|
1/4
|
Бурсаспор
|
1:0 (г)
|
2:0 (д)
|
1981/82
|
КЧ
|
1/16
|
Трабзонспор
|
1:0 (д)
|
1:1 (г)
|
1986/87
|
КЧ
|
1/4
|
Бешикташ
|
5:0 (г)
|
2:0 (д)
|
2002/03
|
КУ
|
1/16
|
Бешикташ
|
1:3 (г)
|
0:0 (д)
|
2004/05
|
ЛЧ
|
КР3
|
Трабзонспор
|
1:2 (д)
|
2:0 (г)
|
2006/07
|
ЛЧ
|
КР3
|
Фенербахче
|
3:1 (д)
|
2:2 (г)
|
2008/09
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Фенербахче
|
0:0 (г)
|
1:0 (д)
|
2010/11
|
ЛЕ
|
1/16
|
Бешикташ
|
4:1 (г)
|
4:0 (д)
|
2011/12
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Бешикташ
|
1:0 (д)
|
0:1 (г)
|
2016/17
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бешикташ
|
1:1 (г)
|
6:0 (д)
|
2022/23
|
ЛЧ
|
КР2
|
Фенербахче
|
0:0 (д)
|
2:1 (г)
|
2022/23
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Фенербахче
|
1:2 (г)
|
0:2 (д)
«Бешикташ» против украинских клубов в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Украина
|
Счет
|
|
1986/87
|
КЧ
|
1/4
|
Динамо
|
0:5 (д)
|
0:2 (г)
|
2002/03
|
КУ
|
1/16
|
Динамо
|
3:1 (д)
|
0:0 (г)
|
2008/09
|
КУ
|
Р1
|
Металлист
|
1:0 (д)
|
1:4 (г)
|
2010/11
|
ЛЕ
|
1/16
|
Динамо
|
1:4 (д)
|
0:4 (г)
|
2011/12
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
0:1 (г)
|
1:0 (д)
|
2016/17
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
1:1 (д)
|
0:6 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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