Динамо проходило турецкие клубы в плей-офф в 7 случаях из 8

Соперником «Динамо» в четвертом квалификационном раунде Лиги конференций стал «Бешикташ».

Ранее киевляне восемь раз встречались с командами из Турции на стадии плей-офф, и в семи случаях перевес был на стороне бело-синих. С «Бешикташем» динамовцы пересекались пять раз, в том числе дважды в «олимпийке». В 1/4 финала Кубка чемпионов-1986/87 верх по сумме двух матчей взяли бело-синие, а в 1/16-й Кубка УЕФА-2002/03 – черно-белые.

В целом в 10 поединках с «Бешикташем» киевляне отпраздновали 6 викторий, 2 встречи завершили мировой и 2 проиграли, 24 мяча забили, 6 пропустили. Общий же баланс 24-х матчей «Динамо» с турецкими клубами тоже радует глаз – 13 побед, 6 ничьих, 5 поражений, мячи 41-17.

В свою очередь «Бешикташ» в 12 играх с украинскими командами довольствовался лишь тремя победами при двух ничьих и семи поражениях (мячи 8-28).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» против турецких клубов в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Турция Счет 1974/75 КК 1/4 Бурсаспор 1:0 (г) 2:0 (д) 1981/82 КЧ 1/16 Трабзонспор 1:0 (д) 1:1 (г) 1986/87 КЧ 1/4 Бешикташ 5:0 (г) 2:0 (д) 2002/03 КУ 1/16 Бешикташ 1:3 (г) 0:0 (д) 2004/05 ЛЧ КР3 Трабзонспор 1:2 (д) 2:0 (г) 2006/07 ЛЧ КР3 Фенербахче 3:1 (д) 2:2 (г) 2008/09 ЛЧ ГТ Фенербахче 0:0 (г) 1:0 (д) 2010/11 ЛЕ 1/16 Бешикташ 4:1 (г) 4:0 (д) 2011/12 ЛЕ ГТ Бешикташ 1:0 (д) 0:1 (г) 2016/17 ЛЧ ГТ Бешикташ 1:1 (г) 6:0 (д) 2022/23 ЛЧ КР2 Фенербахче 0:0 (д) 2:1 (г) 2022/23 ЛЕ ГТ Фенербахче 1:2 (г) 0:2 (д)

«Бешикташ» против украинских клубов в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Украина Счет 1986/87 КЧ 1/4 Динамо 0:5 (д) 0:2 (г) 2002/03 КУ 1/16 Динамо 3:1 (д) 0:0 (г) 2008/09 КУ Р1 Металлист 1:0 (д) 1:4 (г) 2010/11 ЛЕ 1/16 Динамо 1:4 (д) 0:4 (г) 2011/12 ЛЕ ГТ Динамо 0:1 (г) 1:0 (д) 2016/17 ЛЧ ГТ Динамо 1:1 (д) 0:6 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.