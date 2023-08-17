Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций

17 августа прошел ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» принимал «Арис».

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В первом поединке «Арис» дома победил со счетом 1:0 благодаря спорному пенальти.

Динамо отыграло гандикап в Бухаресте. Александр Караваев спас киевлян от вылета (2:1). Киевляне победили по пенальти.

Соперником киевлян в 4-м раунде квалификации будет турецкий «Бешикташ», который дважды обыграл «Нефтчи» из Баку (3:1 на выезде и 2:1 дома).

Матчи Q4 Лиги конференций пройдут 24 и 31 августа 2023 года. Первый матч киевляне проведут дома на условно домашней арене в Бухаресте.