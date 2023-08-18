ВАГИН: 10 месяцев назад играли в чемпионате области, а теперь в Первой лиге

Полузащитник «Хуста» Игорь Вагин прокомментировал старт сезона для команды в Первой лиге.

— Игорь, если оценить старт сезона для новичка Первой лиги, то естественно говорить о сложной ситуации. Однако взглянешь на турнирную таблицу — и становится очевидно, что один-два удачных матча, и положение дел легко исправить...

— Начать надо с того, что за последний год мы сделали гигантский шаг — еще десять месяцев назад играли в чемпионате области, а потом клуб стал профессиональным, команда дебютировала во Второй лиге и вышла в Первую. Меньше чем за один год мы вышли в Первую лигу, и все понимали, что нам там будет нелегко. Объективно говоря - здесь все команды на голову выше нас, и мы можем достичь своего только за счет характера...

— Сильнее по составу?

— И по составу, и по финансам. Поэтому нам нелегко и поэтому сможем добиться успеха только за счет максимальной самоотдачи на поле. В Первой лиге все команды с опытом, чего нам не хватает. С другой стороны, если брать три стартовых матча, то в двух из них мы играли против «Карпат! и «Эпицентра» — это одни из лучших команд в лиге... Посмотрим. Надо много работать.

— Честно говоря, это немного напоминает оправдание на будущее — если что-то не пойдет, у нас уже готово объяснение.

— Понятно, что никто не собирается сдаваться. Мы вышли в Первую лигу не для того, чтобы над нами здесь издевались. Мы будем биться до конца и надеемся, что все у нас получится. Не считаем, что вот прошли три тура, мы аутсайдеры, и так будет дальше.

— Еще о «сложной ситуации». За последние две недели с клубом расстались Михаил Фляшко и братья Луцивы. Поэтому получается, что в «Хусте» сейчас физически нет форвардов — ни одного... Как из этого выйти?

— Играть без форвардов! Если честно, пока не знаю... Есть тренеры, они будут решать, как играть. Возможно, придется изменить схему. Я понимаю, что нам будет очень сложно. У нас же в значительной степени игра строилась на Луцивых - на их умении бороться за мячи, цепляться за них. Посмотрим. Есть футболисты, которые могут сыграть на позиции нападающего.



ФК Хуст

— Например?

— Например, тот же Коля Пилип, или Влад Борисенко, или кто-то из новых ребят, которых на днях должны подписать. Есть разные варианты, которые можно попробовать.

— Может, Вадим Мердеев справился бы с ролью правого форварда...

— Можно Мердеева, можно Игоря Тихненко...

— Центрального защитника — форвардом?!

— А почему нет? Он высокий, здоровый, бежит, умеет бороться... Тренеры решат.

— Ты упомянул о тактической схеме. Она у «Хуста» уникальная — 1+4+4+2, с одним опорным, одним атакующим хавом и двумя «чистыми» форвардами. Так сегодня почти никто не играет — так играли в 1990-х.

— Согласен. И во Второй лиге прошлого сезона, и в Первой лиге теперь мало какая команда выходит на поле с двумя нападающими... Возможно, у нас так сложилось потому, что были братья Луцивы, оба на острие атаки, которые хорошо работают в паре, и тренеры решили не менять их позицию, ставя в состав обоих. Возможно, поэтому Владимир Борисович [Цыткин, — Sport.ua] такую тактику выбрал. Теперь, думаю, будем играть с одним "чистым" нападающим: 4+5+1, 4+3+3, будет видно.

— Что интересно: стартовые игры сезона показали — физически команда готова. Не хватает сыгранности? Да, ты уже объяснил — все клубы Первой лиги выше классом. Но все-таки — чего еще не хватает для результата?

— Физически мы точно готовы. Этой зимой проделали просто колоссальную работу на сборах. Скажу честно - столько, как этой зимой, я еще не бегал, и это за десятилетие в профессиональном футболе! Ни на каких сборах! А летом имели отпуск всего на полторы недели, то есть просто не успели потерять физические кондиции. Мы с «Карпатами» вытащили игру, имея на двух футболистов меньше... Чего не хватает? Иногда банальной концентрации. Или кажется, не все ребята до конца осознали, что в Первой лиге другой футбол, другие требования. Повторюсь: я надеюсь, все будет хорошо, сейчас непростая ситуация, но она может исправиться, выиграй мы матч-другой. Тогда мы почувствуем свою силу и начнем набирать очки.

— Тот, кто посещает тренировки «Хуста», может отметить, что имеющаяся во время занятий спортивная агрессия почему-то не всегда переносится на поле в официальных играх. И также не всегда туда переносится уверенность.

— Согласен. Я думаю, что на это нужны время и опыт. Чтобы человек, выходя на поле, не терялся, не терял уверенность в себе... Знаю, что в Первой лиге большинство команд делает ставку на хорошую физическую готовность, дисциплину, выполнение стандартов. Чтобы им противостоять, надо быть готовым к такому футболу и чувствовать уверенность в себе. А стандарты, например, пока является нашим слабым местом.



ФК Хуст

— Оценивая четыре стартовых матча сезона — три в чемпионате плюс один в Кубке, большинство выделяет выезд во Львове: мол, играя в меньшинстве, уступили только 0:1. Но по моментам «Карпаты» могли выигрывать разгромно!

— Мне вообще не понравилось, как мы играли во Львове. Понравились первые 30 минут в Черновцах: мяч контролировали, моменты начали создавать. Ну и, разумеется, очень не понравилось, что было в Стрые, - здесь и комментировать ничего не хочется: тренеры осуществили ротацию состава, чем некоторые, мягко говоря, не воспользовались, чтобы себя проявить... Я бы сказал, во всех этих четырех играх наши соперники не показали чего-то особенного.

— Вообще есть ощущение, что, несмотря на все, «Хуст» имеет состав, с которым можно работать.

— Работать можно, но надо понимать, какие задачи стоят перед командой. Если просто играть от матча к матчу - это одно. Есть молодые перспективные ребята, которых ждет хорошее будущее. А если ставить задачу, например, выхода в чемпионскую группу - однозначно нужно усиление. Причем в виде не одного футболиста...

— А как оценишь конкретно свое выступление? В Первой лиге получила продолжение тенденция — постоянные желтые карточки. И также постоянно проявляет себя недостаток скорости. Получается, что первое вытекает из второго?

— К сожалению, у меня никогда не было высокой скорости. Я этим никогда не славился, это мое слабое место ... Бывает по-разному. Где-то не успел, где-то не доиграл, а где-то намеренно сделал: вот в контрольной игре с «Ольховцами» я специально «подловил» футболиста, который плохо отзывается и о нашем клубе, и обо мне лично... Кстати, ни с «Карпатами», ни с «Эпицентром» желтых у меня не было. Это с «Буковиной» свою карточку «поймал».

— 4 августа тебе исполнилось 30 лет. Во всей твоей карьере чувствуется какая-то незавершенность: с «Минаем» преодолел путь от чемпионата области до УПЛ, но в «вышке» не сыграл; дважды пробовал себя за рубежом, но недолго...

— Получилось, как получилось... С «Минаем» я играл от первого матча до решающих в Первой лиге, когда мы вышли в УПЛ. Тогда подписал новый контракт, думал, буду играть в УПЛ, а меня отдали в аренду ... Я смотрю вперед, сейчас у меня интересный период: еще в прошлом году играл в чемпионате Закарпатья, а теперь в составе «Хуста» выступаю в Первой лиге! И здоров, слава Богу! Хочется получить результат и удовольствие от футбола.