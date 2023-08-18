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Англия
18 августа 2023, 11:08 | Обновлено 18 августа 2023, 11:23
1368
0

Легенда Арсенала объявил о завершении карьеры

Тео Уолкотт повесил бутсы на гвоздь

18 августа 2023, 11:08 | Обновлено 18 августа 2023, 11:23
1368
0
Легенда Арсенала объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Уолкотт

Известный английский полузащитник Тео Уолкотт объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 34 лет.

Последним клубом в карьере Уолкотта стал «Саутгемптон», который он покинул в конце мая. С тех пор 34-летний полузащитник находился в статусе свободного агента и, несмотря на интерес со стороны «Борнмута» и «Рединга», решил завершить карьеру.

Уолкотт больше всего известен по выступлениям за «Арсенал» в 2006 – 2018 годах. В стан «канониров» он перешел в 15-летнем возрасте из родного «Саутгемптона» за 12 миллионов фунтов. Также в 2018 – 2021 годах защищал цвета «Эвертона».

В период с 2006 по 2016 годы Уолкотт провел 47 матчей и забил 8 голов за сборную Англии.

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Арсенал Лондон Тео Уолкотт Сандерленд завершение карьеры
Источник Sky Sports
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