Легенда Арсенала объявил о завершении карьеры

Известный английский полузащитник Тео Уолкотт объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 34 лет.

Последним клубом в карьере Уолкотта стал «Саутгемптон», который он покинул в конце мая. С тех пор 34-летний полузащитник находился в статусе свободного агента и, несмотря на интерес со стороны «Борнмута» и «Рединга», решил завершить карьеру.

Уолкотт больше всего известен по выступлениям за «Арсенал» в 2006 – 2018 годах. В стан «канониров» он перешел в 15-летнем возрасте из родного «Саутгемптона» за 12 миллионов фунтов. Также в 2018 – 2021 годах защищал цвета «Эвертона».

В период с 2006 по 2016 годы Уолкотт провел 47 матчей и забил 8 голов за сборную Англии.