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  4. ФОТО. Иванна Ястремская похвасталась шикарной фигурой в розовом купальнике
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18 августа 2023, 10:59 |
2626
3

ФОТО. Иванна Ястремская похвасталась шикарной фигурой в розовом купальнике

На корте, видимо, ждать Ястремскую-младшую не стоит

18 августа 2023, 10:59 |
2626
3
ФОТО. Иванна Ястремская похвасталась шикарной фигурой в розовом купальнике
Instagram. Иванна Ястремская

16-летняя украинская теннисистка Иванна Ястремская опубликовала фото в розовом купальнике в своем Intagram.

«Делюсь архивом», – подписала публикацию девушка.

Фотография была сделана на Набережной Круазет (Канн, Франция).

Иванна провела всего 1 матч на профессиональном уровне в одиночном разряде. 28 января украинка уступила Йоанне Цугер в первом раунде квалификации к турниру WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

ФОТО. Иванна Ястремская похвасталась шикарной фигурой в розовом купальнике

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Иванна Ястремская фото lifestyle
Источник Sport.ua
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Милчел Авек
Еще не запела, и на том спасибо.
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+4
ptolemeus
Хвалитися фігурою - єдине, що вони можуть. Тобто - хвалитися тим що дала природа, а не своїми якимись здобутками.
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+2
Serhii P.
Хай пробує, можливо, дупою більше заробить, ніж теннісом
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+2
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