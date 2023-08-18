Другие новости18 августа 2023, 10:59 |
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ФОТО. Иванна Ястремская похвасталась шикарной фигурой в розовом купальнике
На корте, видимо, ждать Ястремскую-младшую не стоит
18 августа 2023, 10:59 |
2626
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16-летняя украинская теннисистка Иванна Ястремская опубликовала фото в розовом купальнике в своем Intagram.
«Делюсь архивом», – подписала публикацию девушка.
Фотография была сделана на Набережной Круазет (Канн, Франция).
Иванна провела всего 1 матч на профессиональном уровне в одиночном разряде. 28 января украинка уступила Йоанне Цугер в первом раунде квалификации к турниру WTA 250 в Хуахине (Таиланд).
ФОТО. Иванна Ястремская похвасталась шикарной фигурой в розовом купальнике
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Комментарии 3
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Еще не запела, и на том спасибо.
Хвалитися фігурою - єдине, що вони можуть. Тобто - хвалитися тим що дала природа, а не своїми якимись здобутками.
Хай пробує, можливо, дупою більше заробить, ніж теннісом
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