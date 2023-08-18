16-летняя украинская теннисистка Иванна Ястремская опубликовала фото в розовом купальнике в своем Intagram.

«Делюсь архивом», – подписала публикацию девушка.

Фотография была сделана на Набережной Круазет (Канн, Франция).

Иванна провела всего 1 матч на профессиональном уровне в одиночном разряде. 28 января украинка уступила Йоанне Цугер в первом раунде квалификации к турниру WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

ФОТО. Иванна Ястремская похвасталась шикарной фигурой в розовом купальнике