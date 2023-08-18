Другие новости18 августа 2023, 10:29 |
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Хорошие деньги. Названа сумма, которую ЛАСК заплатил за аренду Таловерова
Украинский защитник продолжит играть в Австрии
18 августа 2023, 10:29 |
479
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23-летний центральный защитник пражской «Славии» Максим Таловеров продолжит карьеру в ЛАСКе.
Австрийский клуб объявил о годичной аренде украинского центрбека.
По информации Transfermarkt, за 12 месяцев аренды Таловерова ЛАСК заплатил «Славии» 400 тысяч евро. Также у австрийцев есть опция на выкуп футболиста.
Таловеров играл за ЛАСК во второй части минувшего сезона, причем также на правах аренды. На счету украинца 13 матчей за австрийскую команду.
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