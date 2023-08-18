Хорошие деньги. Названа сумма, которую ЛАСК заплатил за аренду Таловерова

23-летний центральный защитник пражской «Славии» Максим Таловеров продолжит карьеру в ЛАСКе.

Австрийский клуб объявил о годичной аренде украинского центрбека.

По информации Transfermarkt, за 12 месяцев аренды Таловерова ЛАСК заплатил «Славии» 400 тысяч евро. Также у австрийцев есть опция на выкуп футболиста.

transfermarkt.us

Таловеров играл за ЛАСК во второй части минувшего сезона, причем также на правах аренды. На счету украинца 13 матчей за австрийскую команду.