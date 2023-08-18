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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал еще одного игрока Ювентуса
Италия
18 августа 2023, 10:24 |
238
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал еще одного игрока Ювентуса

Лука Пеллегрини продолжит карьеру в Риме

18 августа 2023, 10:24 |
238
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал еще одного игрока Ювентуса
ФК Лацио

«Лацио» официально сообщил о подписании флангового защитника «Ювентуса» Луки Пеллегрини. Речь идет об аренде на два года с опцией выкупа за 4 миллиона евро, которая станет обязательной при достижение определенных условий.

В составе «Лацио» на правах аренды Пеллегрини уже провел вторую половину прошлого сезона. Начинал кампанию 2022/2023 23-летний итальянец в составе франкфуртского «Айнтрахта».

Напомним, это второй подряд игрок «Ювентуса», который переходит в «Лацио». Ранее в Рим отправился хавбек Николо Ровелла.

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Лацио Ювентус аренда игрока Лука Пеллегрини трансферы трансферы Серии A
Источник ФК Лацио
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