ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал еще одного игрока Ювентуса

«Лацио» официально сообщил о подписании флангового защитника «Ювентуса» Луки Пеллегрини. Речь идет об аренде на два года с опцией выкупа за 4 миллиона евро, которая станет обязательной при достижение определенных условий.

В составе «Лацио» на правах аренды Пеллегрини уже провел вторую половину прошлого сезона. Начинал кампанию 2022/2023 23-летний итальянец в составе франкфуртского «Айнтрахта».

Напомним, это второй подряд игрок «Ювентуса», который переходит в «Лацио». Ранее в Рим отправился хавбек Николо Ровелла.