Италия16 августа 2023, 20:08 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал полузащитника Ювентуса
Николо Ровелла перебирается в Рим
16 августа 2023, 20:08 |
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«Лацио» официально сообщил о подписании полузащитника «Ювентуса» Николо Ровеллы. Речь идет об аренде на один сезон с опцией выкупа.
Ровелла перешел в «Ювентус» в январе 2021 года за 26 миллионов евро, но провел за туринский клуб лишь три матча. Большую часть времени он провел в арендах в «Дженоа» и «Монце».
Ожидается, что в ближайшее время «Лацио» подпишет еще одного игрока «Ювентуса» – защитника Луку Пеллегрини. По информации СМИ, суммарно за двух игроков «Ювентус» получит от «Лацио» 21 миллион евро.
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