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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал полузащитника Ювентуса
Италия
16 августа 2023, 20:08 |
403
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал полузащитника Ювентуса

Николо Ровелла перебирается в Рим

16 августа 2023, 20:08 |
403
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал полузащитника Ювентуса
ФК Лацио

«Лацио» официально сообщил о подписании полузащитника «Ювентуса» Николо Ровеллы. Речь идет об аренде на один сезон с опцией выкупа.

Ровелла перешел в «Ювентус» в январе 2021 года за 26 миллионов евро, но провел за туринский клуб лишь три матча. Большую часть времени он провел в арендах в «Дженоа» и «Монце».

Ожидается, что в ближайшее время «Лацио» подпишет еще одного игрока «Ювентуса» – защитника Луку Пеллегрини. По информации СМИ, суммарно за двух игроков «Ювентус» получит от «Лацио» 21 миллион евро.

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Николо Ровелла Лацио Ювентус трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Источник ФК Лацио
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