ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал полузащитника Ювентуса

«Лацио» официально сообщил о подписании полузащитника «Ювентуса» Николо Ровеллы. Речь идет об аренде на один сезон с опцией выкупа.

Ровелла перешел в «Ювентус» в январе 2021 года за 26 миллионов евро, но провел за туринский клуб лишь три матча. Большую часть времени он провел в арендах в «Дженоа» и «Монце».

Ожидается, что в ближайшее время «Лацио» подпишет еще одного игрока «Ювентуса» – защитника Луку Пеллегрини. По информации СМИ, суммарно за двух игроков «Ювентус» получит от «Лацио» 21 миллион евро.