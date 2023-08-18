18 августа состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между клубами «Мидтьюлланд» (Дания) и «Омония» (Кипр). Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 5:1 (первый поединок – 0:1).

На 31-й минуте встречи украинский полузащитник Роман Безус отдал идеальный пас на Андроникоса Какулиса. Форвард после передачи украинца забил гол и сравнял счет (1:1).

Однако удержать преимущество по сумме двух поединкрв у «Омонии» не получилось. В итоге команда завершила выступления в квалификации ЛК.

Отметим, что в четырех матчах отбора ЛК сезона 2023/24 Безус забил 6 голов и сделал 1 ассист. Ранее Роман отличился хет-триком в ворота «Габалы» в первом матче, оформил дубль в ответной игре с азербайджанской командой, а также забил в первой встрече «Мидтьюлланду».

ВИДЕО. Безус оформил суперассист в матче ЛК за Омонию против Мидтьюлланда