Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Безус оформил суперассист в матче ЛК за Омонию против Мидтьюлланда
Лига конференций
18 августа 2023, 10:04 |
1190
0

ВИДЕО. Безус оформил суперассист в матче ЛК за Омонию против Мидтьюлланда

К сожалению, игра завершилась поражением команды из Кипра со счетом 1:5

18 августа 2023, 10:04 |
1190
0
ВИДЕО. Безус оформил суперассист в матче ЛК за Омонию против Мидтьюлланда
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

18 августа состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между клубами «Мидтьюлланд» (Дания) и «Омония» (Кипр). Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 5:1 (первый поединок – 0:1).

На 31-й минуте встречи украинский полузащитник Роман Безус отдал идеальный пас на Андроникоса Какулиса. Форвард после передачи украинца забил гол и сравнял счет (1:1).

Однако удержать преимущество по сумме двух поединкрв у «Омонии» не получилось. В итоге команда завершила выступления в квалификации ЛК.

Отметим, что в четырех матчах отбора ЛК сезона 2023/24 Безус забил 6 голов и сделал 1 ассист. Ранее Роман отличился хет-триком в ворота «Габалы» в первом матче, оформил дубль в ответной игре с азербайджанской командой, а также забил в первой встрече «Мидтьюлланду».

ВИДЕО. Безус оформил суперассист в матче ЛК за Омонию против Мидтьюлланда

По теме:
Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда
«Всем хейтерам привет». У фанатов Динамо смешанные чувства от прохода Ариса
Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК
Мидтьюлланд Роман Безус видео голов и обзор Омония Лига конференций
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
Футбол | 18 августа 2023, 00:06 7
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками

Киевские футболисты показали провокационные жесты болельщикам гостей

Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций
Футбол | 17 августа 2023, 23:12 12
Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций
Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций

Украинский клуб будет дважды играть в Словакии, чтобы заполучить евроосень?

Дженоа арендует Малиновского у Марселя с правом выкупа за 10 млн евро
Футбол | 18.08.2023, 09:31
Дженоа арендует Малиновского у Марселя с правом выкупа за 10 млн евро
Дженоа арендует Малиновского у Марселя с правом выкупа за 10 млн евро
КУЧЕР: «Когда 5 часов проводишь в дороге, восстановиться не всегда выходит»
Футбол | 18.08.2023, 00:40
КУЧЕР: «Когда 5 часов проводишь в дороге, восстановиться не всегда выходит»
КУЧЕР: «Когда 5 часов проводишь в дороге, восстановиться не всегда выходит»
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 18.08.2023, 01:01
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Они старались. Днепр-1 не смог победить Славию
Они старались. Днепр-1 не смог победить Славию
17.08.2023, 22:53 14
Футбол
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
17.08.2023, 10:43 18
Футбол
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
17.08.2023, 00:11 2
Футбол
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
17.08.2023, 23:12 12
Футбол
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
16.08.2023, 09:41 2
Теннис
Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда
Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда
18.08.2023, 05:55 4
Футбол
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
16.08.2023, 23:40 1
Футбол
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
17.08.2023, 00:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем