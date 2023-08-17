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Лига конференций
17 августа 2023, 22:56 | Обновлено 18 августа 2023, 00:11
1678
0

ЛК. Омония и Безус вылетели с Лиги конференций

«Митьюлланд» дома разгромил киприотов

17 августа 2023, 22:56 | Обновлено 18 августа 2023, 00:11
1678
0
ЛК. Омония и Безус вылетели с Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

В третьем квалификационном раунде встречались датский «Мидтьюлланд» и кипрская «Омония», за которую выступает украинец Роман Безус. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу киприотов.

К сожалению, Роман Безус не вышел в плей-офф квалификации Лиги конференций. Его клуб разгромно уступил со счетом 1:5 и вылетел из еврокубков.

17 августа. Лига конеренций. Ответный матч.

«Митьюланд» – «Омония» – 5:1 (первый матч – 0:1).

Голы: Чо Кин Сын, 27, пен, Франсулино, 43, 45+2, 64, Гигович, 80 – Какулис, 31.

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Мидтьюлланд Омония Лига конференций Роман Безус
Источник Sport.ua
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