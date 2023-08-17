ЛК. Омония и Безус вылетели с Лиги конференций

В третьем квалификационном раунде встречались датский «Мидтьюлланд» и кипрская «Омония», за которую выступает украинец Роман Безус. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу киприотов.

К сожалению, Роман Безус не вышел в плей-офф квалификации Лиги конференций. Его клуб разгромно уступил со счетом 1:5 и вылетел из еврокубков.

17 августа. Лига конеренций. Ответный матч.

«Митьюланд» – «Омония» – 5:1 (первый матч – 0:1).

Голы: Чо Кин Сын, 27, пен, Франсулино, 43, 45+2, 64, Гигович, 80 – Какулис, 31.