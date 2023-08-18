Обидчица Калининой на отказе соперницы вышла в 1/4 финала в Цинциннати

Тунисская теннисистка Онс Жабер (№5 WTA) на крупном турнире WTA 1000 в американском Цинциннати преодолела барьер 1/8 финала, где встречалась Донной Векич (№22 WTA) из Хорватии.

Соперницы провели на корте 7 геймов первого сета. Векич при счете 5:2 в пользу Жабер отказалась от дальнейшей борьбы, сославшись на травму.

Напомним, Онс Жабер во втором круге турнира одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой – 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2).

WTA 1000 Цинциннати. Женщины. 1/8 финала

Онс Жабер (Тунис, 5) – Донна Векич (Хорватия) – 5:2 (отказ)

В 1/4 финала Жабер встретится с Ариной Соболенко, которая имеет на турнире второй номер посева.