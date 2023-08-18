Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Обидчица Калининой на отказе соперницы вышла в 1/4 финала в Цинциннати
WTA
18 августа 2023, 03:47 |
105
0

Обидчица Калининой на отказе соперницы вышла в 1/4 финала в Цинциннати

Онс Жабер провела укороченную встречу

18 августа 2023, 03:47 |
105
0
Обидчица Калининой на отказе соперницы вышла в 1/4 финала в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Тунисская теннисистка Онс Жабер (№5 WTA) на крупном турнире WTA 1000 в американском Цинциннати преодолела барьер 1/8 финала, где встречалась Донной Векич (№22 WTA) из Хорватии.

Соперницы провели на корте 7 геймов первого сета. Векич при счете 5:2 в пользу Жабер отказалась от дальнейшей борьбы, сославшись на травму.

Напомним, Онс Жабер во втором круге турнира одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой – 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2).

WTA 1000 Цинциннати. Женщины. 1/8 финала

Онс Жабер (Тунис, 5) – Донна Векич (Хорватия) – 5:2 (отказ)

В 1/4 финала Жабер встретится с Ариной Соболенко, которая имеет на турнире второй номер посева.

По теме:
Киченок завершила выступления в паре на турнире в Цинциннати
Киченок/Остапенко – Паркс/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Без украинок. Известны все участницы третьего круга в Цинциннати
Онс Жабер WTA Цинциннати Донна Векич
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Футбол | 17 августа 2023, 13:22 12
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины

В борьбу вступают клубы УПЛ

ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
Теннис | 16 августа 2023, 09:41 2
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти

Видимо, все серьезно...

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 18.08.2023, 01:01
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
Футбол | 18.08.2023, 00:06
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
Футбол | 17.08.2023, 23:00
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
17.08.2023, 03:18 4
Футбол
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
16.08.2023, 02:43 4
Футбол
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
17.08.2023, 07:20 3
Теннис
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
16.08.2023, 23:40 1
Футбол
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
17.08.2023, 00:11 2
Футбол
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
17.08.2023, 22:48 114
Футбол
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
17.08.2023, 00:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем