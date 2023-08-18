«Всем хейтерам привет». У фанатов Динамо смешанные чувства от прохода Ариса
Поклонники киевского клуба и рады, и в печали
В четверг, 17 августа, киевское «Динамо» в ответном матче раунда Q3 Лиги конференций обыграло в Бухаресте греческий «Арис» (2:1, пенальти 6-5) и вышло в плей-офф турнира.
Успех команды Мирчи Луческу вызвал у ее поклонников бурю эмоций – от радости и ликования до критики в адрес коллектива и ее наставника.
Sport.ua собрал некоторые высказывания поклонников «Динамо» и не только, которые были сделаны по матча с «Арисом» как на нашем сайте, так и на других площадках в социальных сетях.
Alex AS: «Всех с победой! Матч вышел интересный с интригой. ДК наконец-то показало характер и прошло дальше. Отдельное спс вратарю, герой матча. Серия пенок интересная оказалась. Ждем теперь турков, все шансы их пройти у нас есть. А румына все же пора уже проводить будет. Бущан топ. За плакат про Азов наказали уродцев»
Turist86: «Динамо молодцы, проявили характер. Порадовало, что в старте 11 украинцев. Бущан отыграл великолепно. Но в команде не было лидера, Ярмоленко уже не тот, что раньше. Цыганык на 95-й минуте насмешил – где Тымчик? А его еще 20 минут назад заменил Караваев ))»
{{Флоридский фронтенд}}: «Да ну нафиг такие матчи - это же не игра в футбол»
Arie D F: «Пусть эта победа будет только началом!»
Выталкиватель Парашутистов: «Я не болельщик Динамо, но в этой игре мечтал, чтобы наши выиграли, только за то, что в Греции эти прорасейские любители карлика-педофила оскорбляли наших воинов, да и всю команду в целом. Вы видели их реакцию на поражение, чисто все как в оркостане.... Но при такой игре с турками ловить нечего, если только снова чудо не произойдет (в виде Бущана)...»
Магеллан25%: «Ганьбище.... Едва дожали второсортных греков. Что будет, если соперник классом выше достанется, я не представляю. Два раза по 0-4???»
Tom: «Поздравляю болельщиков клуба Динамо, кто верил до последнего в нашу команду. Всем хейтерам привет, вы ничем не отличаетесь от болотных орков, даже хуже. Поздравляю Динамо Киев»
Умник: «Ураааа. Я матюкался потом радовался. Потом матюкался и снова радовался»
ElPadrino: «Завтра пойду краску для волос покупать – седину закрасить»
DK1961: «У греков сдали нервы. Мерзко тянули время весь матч. Мерзко себя повели после матча. Ну а по игре... Сидора давно пора заменить на Бражко. Замены сделали хоть не за 5 минут до конца, это сыграло свою роль. С турками будет очень тяжело, но шансы есть»
Шестнадцатый моряк: «Спасение рядового Луческу»
Swed: «Наконец то Луческу спокойно ночью дома поспит. В милом Бухаресте. И никуда не надо ехать 23 часа»
ще один акаунт твітер: «Бляха, Луческу – гений. Дайте ему пожизненный контракт»
BARA.Bass: «Матч валидольный, как и серия пеналей. Динамо боролись, старались, и что радует так это Жора Бущан троллинг болельщиков Ариса в конце матча, аплодисменты»
Simon Andre: «Печальная игра . Но фарт был на стороне Динамо Киев. А Жора Бущан вытянул команду дальше»
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Насчет современного Динамо, то это позор, как сам клуб который мучается с середняком чемпионата Греции, так и их фанаты ультрасы неонацисты, aka "белые совы". Отдать по арендам всю перспективную молодежь и играть с пенсионером Ярмолой которого физически хватает на 20 минут, гениально. Ну ладно старый румунский цыган просто деньги внукам зарабатывает, но куда смотрит менеджмент ???