«Всем хейтерам привет». У фанатов Динамо смешанные чувства от прохода Ариса

В четверг, 17 августа, киевское «Динамо» в ответном матче раунда Q3 Лиги конференций обыграло в Бухаресте греческий «Арис» (2:1, пенальти 6-5) и вышло в плей-офф турнира.

Успех команды Мирчи Луческу вызвал у ее поклонников бурю эмоций – от радости и ликования до критики в адрес коллектива и ее наставника.

Sport.ua собрал некоторые высказывания поклонников «Динамо» и не только, которые были сделаны по матча с «Арисом» как на нашем сайте, так и на других площадках в социальных сетях.

Alex AS: «Всех с победой! Матч вышел интересный с интригой. ДК наконец-то показало характер и прошло дальше. Отдельное спс вратарю, герой матча. Серия пенок интересная оказалась. Ждем теперь турков, все шансы их пройти у нас есть. А румына все же пора уже проводить будет. Бущан топ. За плакат про Азов наказали уродцев»

Turist86: «Динамо молодцы, проявили характер. Порадовало, что в старте 11 украинцев. Бущан отыграл великолепно. Но в команде не было лидера, Ярмоленко уже не тот, что раньше. Цыганык на 95-й минуте насмешил – где Тымчик? А его еще 20 минут назад заменил Караваев ))»

{{Флоридский фронтенд}}: «Да ну нафиг такие матчи - это же не игра в футбол»

Arie D F: «Пусть эта победа будет только началом!»

Выталкиватель Парашутистов: «Я не болельщик Динамо, но в этой игре мечтал, чтобы наши выиграли, только за то, что в Греции эти прорасейские любители карлика-педофила оскорбляли наших воинов, да и всю команду в целом. Вы видели их реакцию на поражение, чисто все как в оркостане.... Но при такой игре с турками ловить нечего, если только снова чудо не произойдет (в виде Бущана)...»

Магеллан25%: «Ганьбище.... Едва дожали второсортных греков. Что будет, если соперник классом выше достанется, я не представляю. Два раза по 0-4???»

Tom: «Поздравляю болельщиков клуба Динамо, кто верил до последнего в нашу команду. Всем хейтерам привет, вы ничем не отличаетесь от болотных орков, даже хуже. Поздравляю Динамо Киев»

Умник: «Ураааа. Я матюкался потом радовался. Потом матюкался и снова радовался»

ElPadrino: «Завтра пойду краску для волос покупать – седину закрасить»

DK1961: «У греков сдали нервы. Мерзко тянули время весь матч. Мерзко себя повели после матча. Ну а по игре... Сидора давно пора заменить на Бражко. Замены сделали хоть не за 5 минут до конца, это сыграло свою роль. С турками будет очень тяжело, но шансы есть»

Шестнадцатый моряк: «Спасение рядового Луческу»

Swed: «Наконец то Луческу спокойно ночью дома поспит. В милом Бухаресте. И никуда не надо ехать 23 часа»

ще один акаунт твітер: «Бляха, Луческу – гений. Дайте ему пожизненный контракт»

BARA.Bass: «Матч валидольный, как и серия пеналей. Динамо боролись, старались, и что радует так это Жора Бущан троллинг болельщиков Ариса в конце матча, аплодисменты»

Simon Andre: «Печальная игра . Но фарт был на стороне Динамо Киев. А Жора Бущан вытянул команду дальше»