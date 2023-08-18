Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал передумал продавать конкурента Зинченко
Англия
18 августа 2023, 02:44 |
33
0

Арсенал передумал продавать конкурента Зинченко

«Канониры» сохранят у себя Кирана Тирни

18 августа 2023, 02:44 |
33
0
Арсенал передумал продавать конкурента Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о дальнейших перспективах в команде защитника Кирана Тирни.

Испанский тренер заявил, что 26-летний шотландец, который, как правило, действует на позиции левого защитника, где также играет и украинец Александр Зинченко, этим летом не будет продан. Причиной необходимости в дальнейших услугах Тирни стала серьезная травма, полученная летним новичком команды Юрриеном Тимбером. Он, как известно, порвал крестообразные связки колена и надолго выбыл из строя.

Напомним, ранее сообщалось, что Киран Тирни среди прочего может сменить «Арсенал» на «Ньюкасл».

По теме:
Ньюкасл согласовал трансфер хавбека Челси
Бавария решила не подписывать вратаря на замену Нойеру
Куртуа и Милитао были успешно прооперированы
Арсенал Лондон Юрриен Тимбер Киран Тирни Микель Артета Александр Зинченко травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Relevo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Футбол | 17 августа 2023, 13:22 12
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины

В борьбу вступают клубы УПЛ

ДИНАМО: «Отправили жалкие провокации назад в Грецию»
Футбол | 18 августа 2023, 00:23 7
ДИНАМО: «Отправили жалкие провокации назад в Грецию»
ДИНАМО: «Отправили жалкие провокации назад в Грецию»

После матча киевлян против «Ариса» на поле и возле трибун возникла потасовка

Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Теннис | 17.08.2023, 07:20
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках
Футбол | 17.08.2023, 23:51
Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках
Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 18.08.2023, 01:01
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
17.08.2023, 10:43 18
Футбол
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
17.08.2023, 00:11 2
Футбол
Муж Свитолиной стал автором знакового достижения
Муж Свитолиной стал автором знакового достижения
17.08.2023, 14:24 2
Теннис
Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати
Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати
16.08.2023, 01:04 26
Теннис
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
17.08.2023, 00:17 4
Футбол
Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту
Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту
16.08.2023, 13:40
Футбол
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
16.08.2023, 09:41 2
Теннис
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
16.08.2023, 04:09 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем