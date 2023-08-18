Арсенал передумал продавать конкурента Зинченко

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о дальнейших перспективах в команде защитника Кирана Тирни.

Испанский тренер заявил, что 26-летний шотландец, который, как правило, действует на позиции левого защитника, где также играет и украинец Александр Зинченко, этим летом не будет продан. Причиной необходимости в дальнейших услугах Тирни стала серьезная травма, полученная летним новичком команды Юрриеном Тимбером. Он, как известно, порвал крестообразные связки колена и надолго выбыл из строя.

Напомним, ранее сообщалось, что Киран Тирни среди прочего может сменить «Арсенал» на «Ньюкасл».