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Лига конференций
18 августа 2023, 05:55 | Обновлено 18 августа 2023, 06:19
6064
0

Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда

17 августа состоялись поединки 3-го раунда квалификации третьего еврокубка

18 августа 2023, 05:55 | Обновлено 18 августа 2023, 06:19
6064
0
Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда
ФК Динамо

17 августа состоялись поединки 3-го раунда квалификации Лиги конференций, второго по силе еврокубка.

Определены пары 4-го квалификационного раунда Лиги конференций. На этой стадии сыграют две украинских команды.

«Днепр-1», после поражения в противостоянии с пражской «Славией» в Лиге Европы (0:3, 1:1), продолжит выступления в 4-м раунде Лиги конференций.

Соперником днепрян будет «Спартак» Трнава, который по сумме двух матчей прошел польский «Лех» из Познани (1:2 в гостях и 3:1 дома).

Интересно, что оба матча пройдут в Словакии. Первый матч днепряне проведут на выезде, в Трнаве, а второй – на условно домашней арене в Кошице. Но не исключено, что команда Александра Кучера сменит домашний стадион.

Киевское «Динамо» отыграло фору в один мяч в Бухаресте в противостоянии с греческим «Арисом». Александр Караваев спас киевлян от вылета на 85-й минуте, и затем киевляне победили по пенальти (пен. 2:1, пен. 6:5).

Соперником киевлян в 4-м раунде квалификации будет турецкий «Бешикташ», который дважды обыграл «Нефтчи» из Баку (3:1 на выезде и 2:1 дома). Первый поединок киевляне проведут дома на условно домашней арене в Бухаресте.

Украинский форвард Роман Яремчук сделал хет-трик за Брюгге в матче против «Акюрейри» из Исландии (5:1). Далее бельгийская команда за выход в группу ЛК поборется с испанской «Осасуной».

Матчи Q4 Лиги конференций пройдут 24 и 31 августа 2023 года.

Лига конференций. 3-й раунд квалификации

Ответные матчи, 17 августа

Пары 4-го раунда квалификации, 24 и 31 августа

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Источник Sport.ua
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