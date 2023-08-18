Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары 4-го раунда. В бой вступает Заря
17 августа состоялись поединки 3-го раунда квалификации второго еврокубка
17 августа состоялись поединки 3-го раунда квалификации Лиги Европы, второго по силе еврокубка.
Определены пары 4-го квалификационного раунда Лиги Европы. В бой вступает луганская Заря.
Луганская команда сыграет со Славией из Праги, которая комфортно обыграла Днепр-1 (3:0 дома, 1:1 в гостях).
Матчи Q4 Лиги конференций пройдут 24 и 31 августа 2023 года.
Первый матч луганская команда проведет на выезде, в Праге, а второй – на условно домашней арене в польском Люблине.
Победители Q4 сыграют в групповом раунде Лиги Европы, а проигравшие – в Лиге конференций.
Тираспольский Шериф с украинским голкипером Максимом Ковалем прошел БАТЭ (5:1, 2:2) и сыграет в Q4 ЛЕ против фарерской команды КИ Клаксвик.
Лига Европы. 3-й раунд квалификации
Ответные матчи, 17 августа
Пары 4-го раунда квалификации, 24 и 31 августа
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