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Лига Европы
18 августа 2023, 05:23 | Обновлено 18 августа 2023, 06:09
473
0

Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары 4-го раунда. В бой вступает Заря

17 августа состоялись поединки 3-го раунда квалификации второго еврокубка

18 августа 2023, 05:23 | Обновлено 18 августа 2023, 06:09
473
0
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары 4-го раунда. В бой вступает Заря
ФК Славия

17 августа состоялись поединки 3-го раунда квалификации Лиги Европы, второго по силе еврокубка.

Определены пары 4-го квалификационного раунда Лиги Европы. В бой вступает луганская Заря.

Луганская команда сыграет со Славией из Праги, которая комфортно обыграла Днепр-1 (3:0 дома, 1:1 в гостях).

Матчи Q4 Лиги конференций пройдут 24 и 31 августа 2023 года.

Первый матч луганская команда проведет на выезде, в Праге, а второй – на условно домашней арене в польском Люблине.

Победители Q4 сыграют в групповом раунде Лиги Европы, а проигравшие – в Лиге конференций.

Тираспольский Шериф с украинским голкипером Максимом Ковалем прошел БАТЭ (5:1, 2:2) и сыграет в Q4 ЛЕ против фарерской команды КИ Клаксвик.

Лига Европы. 3-й раунд квалификации

Ответные матчи, 17 августа

Пары 4-го раунда квалификации, 24 и 31 августа

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Лига Европы статистические расклады Заря Луганск Славия Прага Днепр-1 Днепр-1 - Славия Заря - Славия Славия - Заря Шериф Тирасполь Жальгирис Вильнюс Хеккен Карабах Агдам ХИК Хельсинки Зриньски Брейдаблик БАТЭ Максим Коваль (футболист) Астана Лудогорец Олимпиакос Афины Генк
Источник Sport.ua
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