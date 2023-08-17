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  4. Могут отомстить. Определен соперник луганской Зари в Q4 Лиги Европы
Лига Европы
17 августа 2023, 23:27 | Обновлено 17 августа 2023, 23:46
1798
4

Могут отомстить. Определен соперник луганской Зари в Q4 Лиги Европы

Луганская команда сыграет со Славией из Праги, которая легко прошла Днепр-1

17 августа 2023, 23:27 | Обновлено 17 августа 2023, 23:46
1798
4
Могут отомстить. Определен соперник луганской Зари в Q4 Лиги Европы
ФК Славия Прага

Определен соперник луганской Зари в 4-м раунде квалификации Лиги Европы.

Луганская команда сыграет со Славией из Праги, которая легко прошла Днепр-1 (3:0 дома, 1:1 в гостях)

Матчи Q4 Лиги конференций пройдут 24 и 31 августа 2023 года.

Первый матч луганская команда проведет на выезде, в Праге, а второй – на условно домашней арене, которая еще не определена.

Евроосень команде Ненада Лалатовича уже гарантирована. Если Заре удастся отомстить Славии за Днепр-1, то луганская команда сыграет в групповом раунде Лиги Европы, а если проиграет – то в Лиге конференций.

Лига Европы. Пары 4-го раунда квалификации

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Vitason
Зоря помститься,ага, тільки потрібно добре постаратись по грі Славія буде посильніше і Дніпра і Зорі
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+4
Viktor Shuper
Зорі саме каєф, в будь-якому разі в єврокубках гратиме 
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+1
Viktor Shuper
може навіть буде вигідніше програти, бо блін в ЛК значно більше шансів набрати очок
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0
Alex T
От блин, точно торба теперь 
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-1
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