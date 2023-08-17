Могут отомстить. Определен соперник луганской Зари в Q4 Лиги Европы

Определен соперник луганской Зари в 4-м раунде квалификации Лиги Европы.

Луганская команда сыграет со Славией из Праги, которая легко прошла Днепр-1 (3:0 дома, 1:1 в гостях)

Матчи Q4 Лиги конференций пройдут 24 и 31 августа 2023 года.

Первый матч луганская команда проведет на выезде, в Праге, а второй – на условно домашней арене, которая еще не определена.

Евроосень команде Ненада Лалатовича уже гарантирована. Если Заре удастся отомстить Славии за Днепр-1, то луганская команда сыграет в групповом раунде Лиги Европы, а если проиграет – то в Лиге конференций.

Лига Европы. Пары 4-го раунда квалификации