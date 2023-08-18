Подопечные Мирчи Луческу забили 1400-й мяч во всех турнирах

Мяч, забитый Александром Караваевым в матче с «Арисом» (2:1; 6:5 по пен.), стал 1400-м для украинских команд Мирчи Луческу во всех официальных турнирах. 1220 мячей под руководством румынского тренера забил «Шахтер» и 180 – «Динамо». 962 раза подопечные Луческу поражали ворота соперников в чемпионатах Украины (817 горняки+145 динамовцы), 232 – в еврокубках (206+26), 181 – в Кубке Украины (175+6) и 25 – в Суперкубке Украины (22+3).

К слову, для самого Караваева этот гол стал 40-м в карьере на клубном уровне (ЧУ - 30, КУ - 5, ЕК - 5). А мяч, забитый Невеном Джурасеком, оказался 100-м, пропущенным динамовцами при Луческу (ЕК - 50, ЧУ - 45, СК - 4, КУ - 1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ