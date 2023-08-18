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Лига конференций
18 августа 2023, 00:26 | Обновлено 18 августа 2023, 01:03
408
5

Динамо второй раз в истории выиграло в еврокубке в серии пенальти

Впервые в послематчевой лотерее киевляне участвовали в 1998-м году в памятном матче со «Спартой»

18 августа 2023, 00:26 | Обновлено 18 августа 2023, 01:03
408
5
Динамо второй раз в истории выиграло в еврокубке в серии пенальти
ФК Динамо

В матче с «Арисом» «Динамо» (2:1; 6:5 по пен.) второй раз в истории пришлось принять участие в футбольной лотерее в еврокубках. Благодаря мастерству Георгия Бущана, который парировал удар Джонатана Менендеса и «напугал» Мозеса Одубайо, который послал мяч выше ворот, киевляне вновь, как и 25 лет назад в поединке с чешской «Спартой» в квалификации Лиги чемпионов-1998/99, вытащили счастливый билетик.

К слову, это была 11-я серия пенальти для украинских клубов в еврокубках, в которых нашим командам удалось одержать только четыре победы. Две виктории отпраздновало «Динамо», по одной - «Черноморец», который в четвертом раунде квалифайна Лиги Европы-2013/14 «перестрелял» албанский «Скендербеу», и «Шахтер», взявший верх над французским «Ренном» в 1/16-й финала ЛЕ-2022/23.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы в еврокубковых сериях послематчевых пенальти

Сезон

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

+/-

серии

1984/85

КЧ

1/4

Днепр

Бордо Франция (д)

3:5

-

1995/96

КУ

1/32

Черноморец

Видзев Польша (г)

5:6

-

1998/99

ЛЧ

КР

Динамо

Спарта Чехия (г)

3:1

+

1999/00

КУ

Р1

Карпаты

Хельсингборг Швеция (д)

2:4

-

2002/03

ЛЧ

КР3

Шахтер

Брюгге Бельгия (г)

1:4

-

2008

КИ

Р3

Таврия

Ренн Франция (д)

9:10

-

2013/14

ЛЕ

КР4

Черноморец

Скендербеу Албания (г)

7:6

+

2016/17

ЛЧ

КР3

Шахтер

Янг Бойз Швейцария (г)

2:4

-

2021/22

ЛК

КР3

Колос

Шахтер Казахстан (г)

1:3

-

2022/23

ЛЕ

1/16

Шахтер

Ренн Франция (г)

5:4

+

2023/24

ЛК

КР3

Динамо

Арис Греция (д)

6:5

+

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; Р3 - первый раунд; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - победа/поражение в серии.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Андрей Залищук
перша перемога Динамо у серії пенальті була в 1998 році над чехами...і ми прекрасно знаємо як закінчився той сезон для Динамо
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