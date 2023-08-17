Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках

«Динамо», взяв верх над «Арисом» (2:1; 6:5 по пен.), прервало свою «рекордную» для украинских клубов безвыигрышную серию в еврокубках, которая составила 9 матчей (1 ничья и 8 поражений).

Последний раз киевляне праздновали викторию на международной арене 9 августа 2022 года, обыграв в гостях в дополнительное время австрийский «Штурм» со счетом 2:1 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Завершили динамовцы и еще один «рекордную» серию, правда, уже личную – из 4 проигрышных матчей на своем поле. Последний раз бело-синие не уступали гостям в еврокубке 3 августа 2022 года, выиграв у того же «Штурма» – 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 9 (=1-8) Динамо 17.08.2022 Бенфика 0:2 (д) 17.08.2023 Арис 2:1 (д) 9 (=2-7) Заря 20.08.2015 Легия 0:1 (д) 28.09.2017 Атлетик 1:0 (г) 9 (=2-7) Динамо 11.03.2021 Вильярреал 0:2 (д) 27.07.2022 Фенербахче 2:1 (г) 8 (=3-5) Карпаты 19.08.2010 Галатасарай 2:2 (г) 28.07.2011 Сент-Патрикс 2:0 (д) 8* (=4-4) Александрия 17.08.2017 БАТЭ 1:1 (г) 7 (=2-5) Шахтер 06.04.2011 Барселона 1:5 (г) 06.12.2011 АПОЭЛ 2:0 (г) 7 (=2-5) Ворскла 15.09.2011 Копенгаген 0:1 (г) 06.08.2015 Жилина 3:1 (д) 7 (=2-5) Шахтер 25.08.2021 Монако 2:2 (д) 06.09.2022 Лейпциг 4:1 (г) 7 (=3-4) Динамо 23.08.2006 Фенербахче 2:2 (г) 15.08.2007 Сараево 1:0 (г) 7 (=3-4) Динамо 24.02.2016 Манчестер Сити 1:3 (д) 06.12.2016 Бешикташ 6:0 (д) 7 (=3-4) Заря 02.11.2017 Герта 0:2 (г) 25.07.2019 Будучност 3:1 (г)

* серия не закончена.