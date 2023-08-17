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Лига конференций
17 августа 2023, 23:51 | Обновлено 17 августа 2023, 23:56
256
2

Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках

Безвыигрышная серия киевлян составила 9 матчей

17 августа 2023, 23:51 | Обновлено 17 августа 2023, 23:56
256
2
Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках
ФК Динамо

«Динамо», взяв верх над «Арисом» (2:1; 6:5 по пен.), прервало свою «рекордную» для украинских клубов безвыигрышную серию в еврокубках, которая составила 9 матчей (1 ничья и 8 поражений).

Последний раз киевляне праздновали викторию на международной арене 9 августа 2022 года, обыграв в гостях в дополнительное время австрийский «Штурм» со счетом 2:1 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Завершили динамовцы и еще один «рекордную» серию, правда, уже личную – из 4 проигрышных матчей на своем поле. Последний раз бело-синие не уступали гостям в еврокубке 3 августа 2022 года, выиграв у того же «Штурма» – 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

9 (=1-8)

Динамо

17.08.2022

Бенфика

0:2 (д)

17.08.2023

Арис

2:1 (д)

9 (=2-7)

Заря

20.08.2015

Легия

0:1 (д)

28.09.2017

Атлетик

1:0 (г)

9 (=2-7)

Динамо

11.03.2021

Вильярреал

0:2 (д)

27.07.2022

Фенербахче

2:1 (г)

8 (=3-5)

Карпаты

19.08.2010

Галатасарай

2:2 (г)

28.07.2011

Сент-Патрикс

2:0 (д)

8* (=4-4)

Александрия

17.08.2017

БАТЭ

1:1 (г)

7 (=2-5)

Шахтер

06.04.2011

Барселона

1:5 (г)

06.12.2011

АПОЭЛ

2:0 (г)

7 (=2-5)

Ворскла

15.09.2011

Копенгаген

0:1 (г)

06.08.2015

Жилина

3:1 (д)

7 (=2-5)

Шахтер

25.08.2021

Монако

2:2 (д)

06.09.2022

Лейпциг

4:1 (г)

7 (=3-4)

Динамо

23.08.2006

Фенербахче

2:2 (г)

15.08.2007

Сараево

1:0 (г)

7 (=3-4)

Динамо

24.02.2016

Манчестер Сити

1:3 (д)

06.12.2016

Бешикташ

6:0 (д)

7 (=3-4)

Заря

02.11.2017

Герта

0:2 (г)

25.07.2019

Будучност

3:1 (г)

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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acfred
прям сумно від такої статистики
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Airwolf77
Пипец, больше года не побеждали.
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