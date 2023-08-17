Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках
Безвыигрышная серия киевлян составила 9 матчей
«Динамо», взяв верх над «Арисом» (2:1; 6:5 по пен.), прервало свою «рекордную» для украинских клубов безвыигрышную серию в еврокубках, которая составила 9 матчей (1 ничья и 8 поражений).
Последний раз киевляне праздновали викторию на международной арене 9 августа 2022 года, обыграв в гостях в дополнительное время австрийский «Штурм» со счетом 2:1 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Завершили динамовцы и еще один «рекордную» серию, правда, уже личную – из 4 проигрышных матчей на своем поле. Последний раз бело-синие не уступали гостям в еврокубке 3 августа 2022 года, выиграв у того же «Штурма» – 1:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
9 (=1-8)
|
Динамо
|
17.08.2022
|
Бенфика
|
0:2 (д)
|
17.08.2023
|
Арис
|
2:1 (д)
|
9 (=2-7)
|
Заря
|
20.08.2015
|
Легия
|
0:1 (д)
|
28.09.2017
|
Атлетик
|
1:0 (г)
|
9 (=2-7)
|
Динамо
|
11.03.2021
|
Вильярреал
|
0:2 (д)
|
27.07.2022
|
Фенербахче
|
2:1 (г)
|
8 (=3-5)
|
Карпаты
|
19.08.2010
|
Галатасарай
|
2:2 (г)
|
28.07.2011
|
Сент-Патрикс
|
2:0 (д)
|
8* (=4-4)
|
Александрия
|
17.08.2017
|
БАТЭ
|
1:1 (г)
|
|
|
|
7 (=2-5)
|
Шахтер
|
06.04.2011
|
Барселона
|
1:5 (г)
|
06.12.2011
|
АПОЭЛ
|
2:0 (г)
|
7 (=2-5)
|
Ворскла
|
15.09.2011
|
Копенгаген
|
0:1 (г)
|
06.08.2015
|
Жилина
|
3:1 (д)
|
7 (=2-5)
|
Шахтер
|
25.08.2021
|
Монако
|
2:2 (д)
|
06.09.2022
|
Лейпциг
|
4:1 (г)
|
7 (=3-4)
|
Динамо
|
23.08.2006
|
Фенербахче
|
2:2 (г)
|
15.08.2007
|
Сараево
|
1:0 (г)
|
7 (=3-4)
|
Динамо
|
24.02.2016
|
Манчестер Сити
|
1:3 (д)
|
06.12.2016
|
Бешикташ
|
6:0 (д)
|
7 (=3-4)
|
Заря
|
02.11.2017
|
Герта
|
0:2 (г)
|
25.07.2019
|
Будучност
|
3:1 (г)
* серия не закончена.
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