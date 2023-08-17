Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций

В четверг, 17 августа, в Кошице (Словакия) на поле местной футбольной арены прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором «Днепр-1» играл с пражской «Славией».

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В первой встрече команд со счетом 3:0 на своем поле победила «Славия». Во второй игре была зафиксирована ничья (1:1), и «Днепр-1» выбыл из Лиги Европы.

Дальше днепряне продолжат выступления в 4-м раунде Лиги конференций, где их соперником будет «Спартак» Трнава.

Эта команда по сумма двух матчей прошла польский «Лех» из Познани (1:2 в гостях и 3:1 дома).

Матчи Q4 Лиги конференций пройдут 24 и 31 августа 2023 года. Интересно, что оба матча пройдут в Словакии. Первый матч днепряне на выезде, в Трнаве, а второй – на условно домашней арене в Кошице.