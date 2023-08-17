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Лига конференций
17 августа 2023, 23:12 | Обновлено 17 августа 2023, 23:28
4689
9

Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций

Украинский клуб буде дважды играть в Словакии, чтобы заполучить евроосень

17 августа 2023, 23:12 | Обновлено 17 августа 2023, 23:28
4689
9
Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций
СК Днепр-1. Александр Кучер

В четверг, 17 августа, в Кошице (Словакия) на поле местной футбольной арены прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором «Днепр-1» играл с пражской «Славией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой встрече команд со счетом 3:0 на своем поле победила «Славия». Во второй игре была зафиксирована ничья (1:1), и «Днепр-1» выбыл из Лиги Европы.

Дальше днепряне продолжат выступления в 4-м раунде Лиги конференций, где их соперником будет «Спартак» Трнава.

Эта команда по сумма двух матчей прошла польский «Лех» из Познани (1:2 в гостях и 3:1 дома).

Матчи Q4 Лиги конференций пройдут 24 и 31 августа 2023 года. Интересно, что оба матча пройдут в Словакии. Первый матч днепряне на выезде, в Трнаве, а второй – на условно домашней арене в Кошице.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Vitason
Попробуйте не пройти я о Днепре!!
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+5
Alex T
Хоть бы туда уже пролезли коль все путевки бездарно проср, а то очки вообще тяжко набираем в этом сезоне для страны
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+1
Viktor Shuper
думаю, хоч цих вони повинні пройти. а Динамо навряд пройде, не з такою грою. хоча будемо надіятись
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+1
Octopus
Хватит уже пропускать, пора бы уже и остановиться на каком-нибудь еврокубке, благо дело КК придумали прямо под нас
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+1
Mr Voevudskiy
Никакой надежды на этих днарей. Увы
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0
vitaha33
У Леха в обом матчах володіння було більше 70%, і вони умудрились програти ... Значить не такаий простий цей Спартак. Плюс 2 матчі в Словаччині, у них в цьому буде перевага
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0
Петя Рудик
Ну надіюсь словакам вже не влетять, інакше це буде стид і позор.
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0
igor shmuylo
Начинали с лиге чемпионов , а могут оказаться не с чем . Смысл тогда выходить. И все матчи проигрывать .  До такой степени упал чем . Украины что такие команды не обыгрывать. 
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-1
OKs100
Команда уровня лидера нашей первой лиги.
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-2
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