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  4. ВИДЕО. И у нас забивают шедевры. Великолепный гол из Второй лиги
Украина. Вторая лига
17 августа 2023, 22:07 | Обновлено 17 августа 2023, 22:24
679
0

ВИДЕО. И у нас забивают шедевры. Великолепный гол из Второй лиги

Матвей Харченко из ЮКСА создал шедевр

17 августа 2023, 22:07 | Обновлено 17 августа 2023, 22:24
679
0
ВИДЕО. И у нас забивают шедевры. Великолепный гол из Второй лиги
ФК ЮКСА

Полузащитник ФК ЮКСА Матвей Харченко отличился красивым голом в матче 2-го раунда Второй лиги против кременчугского «Кремня-2».

В конце первого тайма Харченко дальним ударом с рикошетом от штанги сделал счет 4:0 в пользу своей команды. Матч в итоге завершился победой клуба из Тарасовки Киевской области со счетом 8:1.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины ЮКСА Тарасовка Кремень-2 Кременчуг Матвей Харченко видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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