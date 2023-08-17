ВИДЕО. И у нас забивают шедевры. Великолепный гол из Второй лиги

Полузащитник ФК ЮКСА Матвей Харченко отличился красивым голом в матче 2-го раунда Второй лиги против кременчугского «Кремня-2».

В конце первого тайма Харченко дальним ударом с рикошетом от штанги сделал счет 4:0 в пользу своей команды. Матч в итоге завершился победой клуба из Тарасовки Киевской области со счетом 8:1.