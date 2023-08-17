Украина. Вторая лига17 августа 2023, 22:07 | Обновлено 17 августа 2023, 22:24
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ВИДЕО. И у нас забивают шедевры. Великолепный гол из Второй лиги
Матвей Харченко из ЮКСА создал шедевр
17 августа 2023, 22:07 | Обновлено 17 августа 2023, 22:24
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Полузащитник ФК ЮКСА Матвей Харченко отличился красивым голом в матче 2-го раунда Второй лиги против кременчугского «Кремня-2».
В конце первого тайма Харченко дальним ударом с рикошетом от штанги сделал счет 4:0 в пользу своей команды. Матч в итоге завершился победой клуба из Тарасовки Киевской области со счетом 8:1.
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