Руди ГАРСИЯ: «Осимхен похож на Роналду, один из лучших в мире»

Новый главный тренер «Наполи» Руди Гарсия поделился своими впечатлениями от работы с лидером атак команды Виктором Осимхеном:

«Осимхен – лидер. Он всегда хочет побеждать и тащить за собой команду. Он немного похож на Криштиану Роналду. После побед он очень счастлив и зовет партнеров по команде фотографироваться, мне это нравится.

Осимхен – один из лучших в мире. Он умеет не только атаковать, но и помогает команде в обороне, давит на соперника, что хорошо для команды. Это часть качеств нашей команды».