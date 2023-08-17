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  4. Руди ГАРСИЯ: «Осимхен похож на Роналду, один из лучших в мире»
Италия
17 августа 2023, 20:56 |
102
0

Руди ГАРСИЯ: «Осимхен похож на Роналду, один из лучших в мире»

Тренер «Наполи» – о лидере атак команды

17 августа 2023, 20:56 |
102
0
Руди ГАРСИЯ: «Осимхен похож на Роналду, один из лучших в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия

Новый главный тренер «Наполи» Руди Гарсия поделился своими впечатлениями от работы с лидером атак команды Виктором Осимхеном:

«Осимхен – лидер. Он всегда хочет побеждать и тащить за собой команду. Он немного похож на Криштиану Роналду. После побед он очень счастлив и зовет партнеров по команде фотографироваться, мне это нравится.

Осимхен – один из лучших в мире. Он умеет не только атаковать, но и помогает команде в обороне, давит на соперника, что хорошо для команды. Это часть качеств нашей команды».

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Руди Гарсия Наполи Виктор Осимхен
Источник Football-Italia
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