Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мы с Мичелом все больше понимаем друг друга»

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков рассказал о том, как налаживается его взаимопонимание с главным тренером команды Мичелом:

«Я отрабатываю его концепции во время тренировок, а также с помощью видео, с помощью которых нас обучают.

Мы все больше понимаем друг друга, кроме того, что я знакомлюсь с испанским языком. Шаг за шагом. Мне это очень тяжело, но я делаю все возможное, чтобы научиться этому как можно быстрее».

Недавно к «Жироне» присоединился еще один украинец – нападающий Артем Довбик.