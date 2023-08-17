Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мы с Мичелом все больше понимаем друг друга»
Вингер «Жироны» – о работе с главным тренером команды
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков рассказал о том, как налаживается его взаимопонимание с главным тренером команды Мичелом:
«Я отрабатываю его концепции во время тренировок, а также с помощью видео, с помощью которых нас обучают.
Мы все больше понимаем друг друга, кроме того, что я знакомлюсь с испанским языком. Шаг за шагом. Мне это очень тяжело, но я делаю все возможное, чтобы научиться этому как можно быстрее».
Недавно к «Жироне» присоединился еще один украинец – нападающий Артем Довбик.
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