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Лига конференций
17 августа 2023, 20:52 | Обновлено 17 августа 2023, 20:54
63
0

Яремчук – в основе Брюгге на матч Лиги конференций

Украинец получил шанс

17 августа 2023, 20:52 | Обновлено 17 августа 2023, 20:54
63
0
Яремчук – в основе Брюгге на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 17 августа, проходит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором играют бельгийский «Брюгге» и исландский «Акюрейри». Игра начнется в 21:00 по Киеву.

Украинец Роман Яремчук попал в стартовый состав «Брюгге».

Напомним, что первый матч между командами закончился со счетом 5:1 в пользу бельгийцев, а пятый гол своей команды забил Яремчук.

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Роман Яремчук Брюгге Лига конференций Акюрейри
Источник Sport.ua
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