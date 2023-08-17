Яремчук – в основе Брюгге на матч Лиги конференций

Сегодня, 17 августа, проходит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором играют бельгийский «Брюгге» и исландский «Акюрейри». Игра начнется в 21:00 по Киеву.

Украинец Роман Яремчук попал в стартовый состав «Брюгге».

Напомним, что первый матч между командами закончился со счетом 5:1 в пользу бельгийцев, а пятый гол своей команды забил Яремчук.