Лига конференций17 августа 2023, 20:52 | Обновлено 17 августа 2023, 20:54
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Яремчук – в основе Брюгге на матч Лиги конференций
Украинец получил шанс
17 августа 2023, 20:52 | Обновлено 17 августа 2023, 20:54
63
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Сегодня, 17 августа, проходит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором играют бельгийский «Брюгге» и исландский «Акюрейри». Игра начнется в 21:00 по Киеву.
Украинец Роман Яремчук попал в стартовый состав «Брюгге».
Напомним, что первый матч между командами закончился со счетом 5:1 в пользу бельгийцев, а пятый гол своей команды забил Яремчук.
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