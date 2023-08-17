В пятницу, 18 августа, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Александрия».

Поединок пройдет на стадионе «Левый берег» урочище «Млиново» Бориспольского района Киевской области и судить его будет арбитр из Донецкой области Юрий Иванов. Начало матча в 19.00.

«Заря» – «Александрия» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Александрия», за которой следите в украинской версии сайта.