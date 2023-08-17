Лига Европы17 августа 2023, 23:43 | Обновлено 17 августа 2023, 23:45
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ЛЕ. Шериф с Ковалем прошел БАТЭ
Молдавская команда разгромила белорусов и оформила выход в раунд плей-офф
17 августа 2023, 23:43 | Обновлено 17 августа 2023, 23:45
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Первый матч между командами закончился со счетом 1:5 в пользу Шерифа, поэтому у БАТЭ шансов перед игрой было немного.
Ворота Шерифа защищал Максим Коваль, который все же пропустил в этом матче дважды. Столько же забили его одноклубники, этого вполне хватило для уверенного прохода в раунд плей-офф Лиги Европы.
Лига Европы. 17 августа. Ответный матч (первый матч - 1:5).
БАТЭ – «Шериф» – 2:2.
Голы: Концевой, 25, Лаптев, 90+4 – Рикардиньо, 40, пен, Луваннор, 45+2, пен.
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