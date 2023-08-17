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Лига Европы
БАТЭ
17.08.2023 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:5 2 : 2
Шериф Проходит дальше
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Лига Европы
17 августа 2023, 23:43 | Обновлено 17 августа 2023, 23:45
194
0

ЛЕ. Шериф с Ковалем прошел БАТЭ

Молдавская команда разгромила белорусов и оформила выход в раунд плей-офф

17 августа 2023, 23:43 | Обновлено 17 августа 2023, 23:45
194
0
ЛЕ. Шериф с Ковалем прошел БАТЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

Первый матч между командами закончился со счетом 1:5 в пользу Шерифа, поэтому у БАТЭ шансов перед игрой было немного.

Ворота Шерифа защищал Максим Коваль, который все же пропустил в этом матче дважды. Столько же забили его одноклубники, этого вполне хватило для уверенного прохода в раунд плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы. 17 августа. Ответный матч (первый матч - 1:5).

БАТЭ – «Шериф» – 2:2.

Голы: Концевой, 25, Лаптев, 90+4 – Рикардиньо, 40, пен, Луваннор, 45+2, пен.

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Источник Sport.ua
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