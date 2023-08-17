ЛЕ. Шериф с Ковалем прошел БАТЭ

Первый матч между командами закончился со счетом 1:5 в пользу Шерифа, поэтому у БАТЭ шансов перед игрой было немного.

Ворота Шерифа защищал Максим Коваль, который все же пропустил в этом матче дважды. Столько же забили его одноклубники, этого вполне хватило для уверенного прохода в раунд плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы. 17 августа. Ответный матч (первый матч - 1:5).

БАТЭ – «Шериф» – 2:2.

Голы: Концевой, 25, Лаптев, 90+4 – Рикардиньо, 40, пен, Луваннор, 45+2, пен.