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17 августа 2023, 19:56 |
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Мбаппе и Модрич не попали в топ-5 игроков года по версии УЕФА

Четвертое место занял Илкай Гюндоган

17 августа 2023, 19:56 |
601
0
Мбаппе и Модрич не попали в топ-5 игроков года по версии УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Сегодня УЕФА опубликовала тройку претендентов на приз лучшему футболисту года. В нее вошли Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд и Лионель Месси.

Кроме них, голоса получили еще восемь игроков. Лишь шестое место занял лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Остальные игроки, которые получили голоса:

4. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона», сборная Германии) – 129 баллов;

5. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании) – 110

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) – 82

7. Лука Модрич («Реал Мадрид», сборная Хорватии) – 33

8. Марцело Брозович («Интер»/«Аль-Наср», сборная Хорватии) – 20

9. Деклан Райс («Вест Хэм»/«Арсенал», сборная Англии) – 14

10. Алексис МакАллистер («Брайтон»/«Ливерпуль», сборная Аргентины) – 12

11. Хесус Навас («Севилья», сборная Испании) – 6.

В голосовании принимали участие журналисты, а также тренеры команд-участниц еврокубков и национальный сборных.

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УЕФА Илкай Гюндоган Родри Килиан Мбаппе Лука Модрич Марцело Брозович Деклан Райс Алексис Макаллистер Хесус Навас
Источник УЕФА
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