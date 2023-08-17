Мбаппе и Модрич не попали в топ-5 игроков года по версии УЕФА
Четвертое место занял Илкай Гюндоган
Сегодня УЕФА опубликовала тройку претендентов на приз лучшему футболисту года. В нее вошли Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд и Лионель Месси.
Кроме них, голоса получили еще восемь игроков. Лишь шестое место занял лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Остальные игроки, которые получили голоса:
4. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона», сборная Германии) – 129 баллов;
5. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании) – 110
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) – 82
7. Лука Модрич («Реал Мадрид», сборная Хорватии) – 33
8. Марцело Брозович («Интер»/«Аль-Наср», сборная Хорватии) – 20
9. Деклан Райс («Вест Хэм»/«Арсенал», сборная Англии) – 14
10. Алексис МакАллистер («Брайтон»/«Ливерпуль», сборная Аргентины) – 12
11. Хесус Навас («Севилья», сборная Испании) – 6.
В голосовании принимали участие журналисты, а также тренеры команд-участниц еврокубков и национальный сборных.
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