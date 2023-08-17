Украина. Премьер лига17 августа 2023, 20:09 | Обновлено 17 августа 2023, 20:12
640
0
Динамо подписало юниора Миная
Виталий Михайлив продолжит карьеру в киевском клубе
17 августа 2023, 20:09 | Обновлено 17 августа 2023, 20:12
640
0
Киевское «Динамо» подписало полузащитника «Миная» Виталия Михайлива.
Детали трансфера 17-летнего футболиста неизвестны. Киевский клуб уже заявил его для выступлений в УПЛ по списку В.
В нынешнем сезоне в составе «Миная» Михайлив сыграл три матча за команду U-19.
Читайте также:Минай приобрел полузащитника Кривбасса
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 17 августа 2023, 07:20 3
Еще один шанс хоть раз обыграть сербского теннисиста
Футбол | 17 августа 2023, 18:58 9
Стали известны составы команд
Футбол | 17.08.2023, 00:11
Футбол | 17.08.2023, 10:43
Футбол | 17.08.2023, 20:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.08.2023, 09:41 2
16.08.2023, 04:09 7
15.08.2023, 21:51 10
15.08.2023, 19:52 20
16.08.2023, 23:40 1
17.08.2023, 11:26 2
17.08.2023, 00:17 4