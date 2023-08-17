Динамо подписало юниора Миная

Киевское «Динамо» подписало полузащитника «Миная» Виталия Михайлива.

Детали трансфера 17-летнего футболиста неизвестны. Киевский клуб уже заявил его для выступлений в УПЛ по списку В.

В нынешнем сезоне в составе «Миная» Михайлив сыграл три матча за команду U-19.