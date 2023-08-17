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Украина. Премьер лига
17 августа 2023, 20:09 | Обновлено 17 августа 2023, 20:12
640
0

Динамо подписало юниора Миная

Виталий Михайлив продолжит карьеру в киевском клубе

17 августа 2023, 20:09 | Обновлено 17 августа 2023, 20:12
640
0
Динамо подписало юниора Миная
ФК Динамо

Киевское «Динамо» подписало полузащитника «Миная» Виталия Михайлива.

Детали трансфера 17-летнего футболиста неизвестны. Киевский клуб уже заявил его для выступлений в УПЛ по списку В.

В нынешнем сезоне в составе «Миная» Михайлив сыграл три матча за команду U-19.

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трансферы Динамо Киев Минай Виталий Михайлив трансферы УПЛ
Источник УПЛ
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