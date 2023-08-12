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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 22:54 | Обновлено 12 августа 2023, 22:56
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Минай приобрел полузащитника Кривбасса

Перед матчем 4-го тура с «Днепром-1» закарпатская команда пополнилась новичком

12 августа 2023, 22:54 | Обновлено 12 августа 2023, 22:56
230
0
Минай приобрел полузащитника Кривбасса

Как стало известно Sport.ua, 12 августа фланговый полузащитник Тимур Кораблин стал полноценным игроком «Миная». Контракт подписан на три года, 21-летний футболист уже внесен в заявку закарпатцев под 97-м номером.

В минувшем сезоне УПЛ Кораблин провел 11 матчей и забил 1 мяч за «Кривбасс». Трудовой договор игрока с криворожанами был рассчитан до 30 января 2025 года, поэтому за его переход «Минаю» пришлось заплатить клубу из Днепропетровской области компенсацию.

Ранее воспитанник запорожского футбола выступал за «Металлург» U19.

В воскресенье «Минай» сыграет дома с «Днепром-1». Начало матча — в 13:00.

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Источник Sport.ua
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